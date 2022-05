Von Der Leyenová u Orbána nepochodila, Maďarsko podrží Putina a nepodporí šiesty balík sankcií voči Rusku

Rokovania predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o ďalšom balíku sankcií na Rusko za jeho vojnu na Ukrajine nepriniesli v pondelok pokrok.

Embargo na ruskú ropu

Politici sa stretli večer v Budapešti a podľa Von der Leyenovej rozhovory pomohli ujasniť otázky týkajúce sa sankcií a energetickej bezpečnosti. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona informoval, že bude v utorok hovoriť s Orbánom o potenciálnom zákaze dovozu ruskej ropy do Európskej únie (EÚ). Na videokonferencii sa zúčastní aj Von der Leyenová, uvádza agentúra AP.

Podľa maďarských médií bude v tejto súvislosti v stredu nasledovať stretnutie vyslancov 27 členských štátov EÚ.

Efekt atómovej bomby

Von der Leyenová navrhla, aby v rámci nového sankčného balíka členské štáty do šiestich mesiacov postupne ukončili dovoz surovej ropy a do konca roka aj dovoz ropných produktov.

Orbán odmieta hlasovať za, pretože tvrdí, že by to malo na maďarské hospodárstvo efekt atómovej bomby a zničilo by to jej stabilné energetické zásoby.

Zdroje EÚ podľa BBC naznačujú, že Európska komisia ponúka prístup k moru na dovoz neruskej ropy do vnútrozemských krajín ako je Maďarsko, Slovensko či Česko.

Maďarsko chce stovky miliónov eur na prispôsobenie svojich hlavných rafinérií na odber ropy Brent. Vláda v Budapešti sa tiež snaží spojiť akýkoľvek finančný kompenzačný balík s uvoľnením 7,2 miliardy eur zadržaných Maďarsku z balíka obnovy po pandémii v súvislosti s otázkami právneho štátu.