Wien Energie dostane od rakúskej vlády dvojmiliardový úver

Rakúska vláda a spolková krajina Viedeň v stredu uzavreli dohodu o úvere v objeme dve miliardy eur pre energetickú spoločnosť Wien Energie. Oznámil to kancelár Karl Nehammer.

Najväčší regionálny dodávateľ energie v Rakúsku, ktorý má dva milióny odberateľov a patrí hlavnému mestu, sa dostal do finančných ťažkostí v dôsledku turbulencií na trhoch s elektrinou a plynom, ktoré vyvolala vojna Ruska proti Ukrajine. Mesto by malo úver rakúskej vláde splatiť do apríla.