Zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska by bolo podľa Smeru ekonomickou vraždou Slovákov (video)

O možnom zastavení dovážania ropy a plynu z Ruska na Slovensko či do celej Európskej únie (EÚ) chce opozičná strana Smer-SD hovoriť na najbližšej schôdzi Národnej rady SR.

Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico, jeho strana podá na najbližšie rokovanie parlamentu návrh na zaradenie bodu programu, aby prišla vláda vysvetľovať dôsledky možného zastavenia dodávok ruskej ropy a plynu.

Ekonomická vražda na Slovákoch

„Chceme, aby došiel minister hospodárstva a ostatní ministri a povedali nám, čo sa bude diať. Nebude nám stačiť povedať, že zima je mierna, a že ešte vydržíme. Ak s tým bude vláda súhlasiť (so zastavením dodávok ropy a plynu – poz. red.), páchajú ekonomickú vraždu na občanoch Slovenska,“ povedal Fico.

Smer-SD je presvedčený, že aj keby sa dohodla EÚ na zastavení dodávok ropy a plynu z Ruska, nedosiahne žiadny efekt, ktorý by pomohol vyriešiť vojenský konflikt na Ukrajine. „Nedosiahne sa efekt, že sa poškodí Ruská federácia tým, že Európa prestane dovážať ruský plyn a ropu,“ myslí si Fico, podľa ktorého dodávky energií Rusko namieri do Číny. „Načo je toto celé dobré. A nech mi nikto nehovorí, že sloboda je drahá,“ zdôraznil Fico.

Zdražovanie na čerpacích staniciach

Predseda opozičnej strany pripustil, že by si nejaké množstvo ropy vedela EÚ ako aj Slovensko nahradiť z iných zdrojov. Očakávať by sme však potom podľa neho mali extrémny nárast cien ropy na trhoch a následne veľké zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach. Podľa Fica by sme potom mohli tankovať aj za 2,50 až 3,00 eur za liter benzínu či nafty.

Horšie by to bolo podľa Smeru-SD pre Slovensko ešte pri zastavení dovážania zemného plynu, na dodávkach ktorého sme viac závislí ako pri rope. „Znamenalo by to prudký nárast cien plynu a následne elektriny. Taktiež by sme prišli o stovky miliónov eur z prepravy plynu na západ Európy,“ konštatoval Fico.

Slovensko by zvládlo zastavenie dodávok plynu

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) pripustil ďalšie ekonomické sankcie voči Ruskej federácii pre napadnutie Ukrajiny. V relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko pripomenul, že Európska únia stále čerpá ruskú ropu a plyn. Skonštatoval, že je teda „na stole“ aj zastavenie dodávok energií z Ruska.

„Štyridsať percent plynu, ktorú spotrebuje Európa ide priamo z Ruska. Takže áno, toto je na stole a budeme sa o tom baviť aj v najbližších dňoch v rámci európskych lídrov,“ zdôraznil Heger s tým, že Slovensko by zvládlo zastavenie dodávok plynu a sú pripravené alternatívne plány.

O tejto téme diskutoval aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V podobnom duchu ako premiér sa vyjadrila v nedeľňajšej relácie Na telo TV Markíza prezidentka SR Zuzana Čaputová.