Veronika Velez Zuzulová chváli Petru Vlhovú, vidí v nej šancu na veľký krištáľový glóbus

ŠPINDLEROV MLYN 9. marca (WebNoviny.sk) – Ani na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v českom Špindlerovom Mlyne nechýbala niekdajšia úspešná slovenská reprezentantka v tomto odvetví Veronika Velez Zuzulová, ktorá aktuálne pracuje ako odborná spolukomentátorka pri televíznych prenosoch RTVS.

Spolu s tisíckami slovenských priaznivcov si aj ona užívala dve pódiové umiestnenia Petry Vlhovej vrátane piatkového triumfu v obrovskom slalome.

Zaslúžený titul majsterky sveta

„Bolo to úžasné a prežívala som to rovnako ako asi všetci naši fanúšikovia. Tešila som sa z toho, že Petra zajazdila tak, ako zajazdila. Som rada, že v pozícii spolukomentátorky mám s ňou blízky vzťah. Aj preto to mám za mikrofónom ľahšie. O to viac to robím s radosťou, že rozprávam o niekom, koho si veľmi vážim a koho mám rada,“ zhodnotila 34-ročná bratislavská rodáčka.

„Petra v piatok len potvrdila, že februárový titul majsterky sveta v obrovskom slalome jej zaslúžene patrí,“ zdupľovala chválu Velez-Zuzulová.

Petre Vlhovej sa dlhší čas darilo najmä v slalome, v ktorom bola úspešná aj Veronika Velez Zuzulová. V tejto sezóne sa však zaradila medzi absolútnu špičku aj v obrovskom slalome. „Myslím si, že bola len otázka času, kedy jej to vyjde aj v obrovskom slalome. Petra sa pripravovala zodpovedne. Vždy pred sezónou hovorila, že v tejto disciplíne je kvalitne pripravená, no nevedela to ukázať v pretekoch. Teraz sa jej to podarilo a prichádza jeden úspech za druhým,“ potvrdila Velez-Zuzulová.

Vlhová má šancu na krištáľový glóbus

V súvislosti s Petrou Vlhovou sa čoraz častejšie hovorí o tom, že by do svojho programu mohla pridať aj rýchlostné disciplíny – super-G a zjazd. Čo si o tom myslí Veronika Velez Zuzulová?

„Asi áno, ale musí byť opatrná. Mikaela tiež nevhupla hneď do kĺzavých disciplín. Aj keď ich jazdí, tak nie celú sezónu. V kĺzavých disciplínach sa stávajú zranenia a je dôležité to riešiť s rozumom. Petra však má na to, aby aj v kĺzavých disciplínach dosahovala veľké výsledky,“ povedala víťazka piatich pretekov SP.

Jedným dychom ešte doplnila: „Myslím si však, že keď bude pravidelne vyhrávať slalomy a obrovské slalomy, tak má šancu získať veľký krištáľový glóbus. Ak k tomu pridá pár štartov v kĺzavých disciplínach, bude to pre ňu bonus.“