Video: Bondra generálnym manažérom slovenského All Star tímu, predstavili aj hokejové dresy

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Generálnym manažérom All Star tímu Tipsport ligy, ktorý si 17. februára 2018 v rámci turnaja All Star Cup 2018 zmeria sily s hviezdnymi výbermi z českej, rakúskej a nemeckej najvyššej hokejovej súťaže, bude Peter Bondra. Jeho kľúčovou úlohou je výber realizačného tímu a 14 hráčov, ktorí nastúpia v tomto novom formáte Zápasu hviezd.

All Star 2018 bude výnimočným podujatím

Dejiskom najväčšej hokejovej exhibície v Európe v histórii Zápasov hviezd bude bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu. Pri tejto príležitosti predstavila slovenská strana ako organizátor podujatia hokejové dresy a ďalšie spomienkové predmety (šály, zimné čiapky) vyrobené špeciálne pre túto exhibíciu.

„Zápas All Star 2018 bude výnimočným podujatím, ktoré v európskom priestore nemá obdobu. Po dvoch vydarených All Star akciách na Slovensku prichádzame opäť s niečim novým, originálnejším a nadnárodným,“ povedal v utorok na margo tejto unikátnej hokejovej akcie riaditeľ Pro hokeja Richard Lintner.

„Keďže ako organizátori turnaja máme vysoké ambície a tento formát by sme veľmi radi vyhrali, najväčšia zodpovednosť pri skladaní nášho výberu bude ležať na pleciach generálneho manažéra tímu, ktorým sa stal Peter Bondra. Priamym podnetom k tomu bola taktika súperov,“ zdôraznil Richard Lintner a pokračoval: „Vzhľadom na to, že Nemci ako prví už v septembri vyrukovali do boja s legendárnym hráčom a trénerom Erichom Kühnacklom, my sme za nimi nechceli zaostať. Preto sme nasadili hokejovú osobnosť ešte väčšieho kalibru. Som veľmi rád, že funkciu generálneho manažéra nášho hviezdneho výberu prijal Peter Bondra.“

Bondru ponuka Lintnera oslovila

Autora zlatého gólu na MS 2002 v Göteborgu jeho bývalý spoluhráč z tohto šampionátu dlho prehovárať nemusel, pretože hokejové dianie na Slovensku pozorne sleduje aj zo zámoria.

„Oslovila ma ponuka Richarda Lintnera a úprimne sa na toto podujatie teším. V najbližšom období sa chcem sústrediť na výber trénerov a následne na zloženie nášho slovenského All Star tímu. Keďže dohodnutý kľúč nie je jednoduchý, určite využijem aj pomoc a rady Riša Lintnera. Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť bojovný tím, ktorý v tejto medzinárodnej konkurencii obstojí a pred domácimi divákmi siahne po víťaznej trofeji,“ zdôraznil na utorňajšom stretnutí s novinármi Peter Bondra, generálny manažér slovenského All Star tímu pre rok 2018.

Richard Lintner opäť pripomenul, že na pravidlách unikátneho turnaja, ktorý sa bude hrať počas budúcoročných ZOH v Pjongčangu, sa dohodli zástupcovia všetkých štyroch líg. „Odohráme turnaj 3 na 3, každý s každým. Zápasy sa budú hrať na dva polčasy 2 x 15 minút, každý tím bude mať 12 korčuliarov a dvoch brankárov. Po poslednom zápase tabuľka určí výsledné poradie.“

„Každý klub líg bude mať zastúpenie aspoň jedným hráčom a zároveň maximálny počet cudzincov vo výbere každej z líg je stanovený na sedem. Na tom sme sa už tiež dohodli,“ objasnil formát súboja hviezd Richard Lintner. „Víťaz zabojuje o pohár a o dotáciu vo výške 25-tisíc eur. Veríme, že víťazná trofej zostane na Slovensku,“ zhodli sa obaja bývalí skvelí hokejisti, ktorí si v ňom zvykajú na iné funkcie.

Missky predstavili hokejové dresy

Organizátori predstavili vďaka pomoci Miss Slovensko 2015 Lujzy Strakovej a prvej vicemiss 2016 Michaely Meňkyovej hokejové dresy hostiteľov turnaja, na ktorých okrem miesta pre zlatých a platinových partnerov najvyššej slovenskej súťaže bude miesto aj pre logo klubu, ktorého účastník All Star turnaja je hráčom, jeho menovku a číslo. „Ako domáci tím máme právo výberu farby dresu, preto sme dali zhotoviť dve kolekcie,“ vysvetlil Richard Lintner.

Peter Bondra na stretnutí s médiámi tvrdil, že má prehľad o úrovni a kvalite najvyššej slovenskej súťaže, pretože vo farbách Popradu hrá jeho syn Dávid.

„Pozorne sledujem každý jeho zápas. Ak som doma, tak v hľadisku popradského štadióna, ak som v zámori, tak cez internet. Musím priznať, že nie vždy ho za výkony chválim, na čo si on už zvykol. Vie prijať aj kritické slová na svoju adresu. Ale popri ňom sledujem aj ďalších hráčov. Aj tak však bude výber dvanástich korčuliarov a dvoch brankárov veľmi náročný. Keďže nový formát All Star súboja sa bude hrať vo formáte traja proti trom, potrebujeme nájsť predovšetkým dobrých korčuliarov, ktorí dobre ovládajú puk, vedia hrať pod tlakom a dokážu presne zakončiť. Na klzisku bude veľa priestoru, preto najväčšie šance presadiť sa budú mať dobrí korčuliari,“ odborne zhodnotil šance svojho výberu niekdajší útočník s rýchlymi nohami a presnými rukami, ktorý v drese Washingtonu Capitals odohral 14 sezón a utvoril niekoľko klubových rekordov, ktoré v súčasnosti láme ruský zakončovateľ Alexander Ovečkin.

Program All Star Cup 2018 sa začne 17. februára už o 13.00 h pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave, kde organizátori sľubujú fanzónu so sprievodným programom. „Pre fanúšikov máme pripravených niekoľko sprievodných podujatí, bohatý kultúrny program, koncerty, súťaže a množstvo atrakcií. Určite si každý z nich príde na svoje. Začíname prakticky hodinu po obede a skončíme až okolo 20.00 h večer,“ uzavrel debatu o najbližšom veľkom hokejovom sviatku v Bratislave Richard Lintner.