Video: Cválajúca kobyla Goldie vyvolala chaos v dopravnej špičke New Yorku

reklama:

reklama:

reklama:

NEW YORK 31. mája (WebNoviny.sk) – Dvanásťročná ťažná kobyla, ktorá po väčšinu dňa ťahá ulicami New Yorku koč s turistami, v utorok pri návrate do stajne v Manhattane ušla. Podľa svedkov rýchlo prešla do plného cvalu uprostred dopravnej špičky a zaskočila vodičov áut, ktorým skrížila cestu.

Kobyla menom Goldie precválala pozdĺž 11 blokov a potom sa nezranená vrátila sama od seba do manhattanskej stajne vo štvrti Hell’s Kitchen, informovala tlačová agentúra AP.

Pohonič pre televíziu WNBC povedal, že Goldie zrejme potrebovala nejaké cvičenie po pomalom dni v záprahu.