Video: Halák odchytal polovicu zápasu, Pánik rozdal štyri „hity“ a Jurčo si pripísal „mínusku“

NEW YORK 16. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili 7:3 nad hráčmi New Yorku Islanders vo štvrtkovom stretnutí zámorskej NHL. V drese „ostrovanov“ sa predstavil slovenský brankár Jaroslav Halák. Bratislavský rodák nastúpil do hry v 31. min, keď vystriedal Christophera Gibsona, ktorý inkasoval päť gólov z dvanástich striel.

„Pri prvom a treťom góle toho nemohol veľa urobiť. Ale Gibson zareagoval minimálne pri dvoch ďalších zásahoch zle. Neobviňujem ho, ale čo je veľa, to je veľa. Dostali sme päť gólov a potrebovali sme iskru. Tak som si povedal, že ho vystriedam,“ povedal tréner Islanders Doug Weight pre nhl.com. Halák zneškodnil 8 striel Capitals, dostal jeden gól a jeho úspešnosť zákrokov bola 88,9%.

Grubauer si pripísal 35 úspešných zákrokov

Capitals uspeli v treťom dueli po sebe a naďalej zostávajú na čele Metropolitnej divízie s 87 bodmi. Traja hráči Washingtonu zásahmi do siete „ostrovanov“ ukončili gólové suchoty, T.J. Oshie sa gólovo presadil po devätnástich zápasoch, Dmitrij Orlov po štrnástich a Andre Burakovsky po siedmich.

Brankár Philipp Grubauer si pripísal 35 úspešných zákrokov. „Využili sme naše príležitosti a myslím si, že Grubauer chytal veľmi dobre. Pri množstve pukov sme mali aj šťastie. Celkovo si myslím, že sme mali aj veľa šťastia,“ uviedol tréner Washingtonu Barry Trotz.

Blackhawks utŕžili „šestku“

Winnipeg zdolal Chicago 6:2. „Tryskáče“ dosiahli päť zásahov už v I. tretine a ukončili trojzápasovú sériu prehier. Presadil sa dvojgólový Kyle Connor, a tiež Paul Stastny, Joel Armia, Jack Roslovic a Bryan Little.

Fínsky krídelník Jets Patrik Laine si pripísal asistenciu pri góle Stastneho a bodoval v 14. stretnutí za sebou. Počas nich nazbieral 24 bodov za 16 gólov a 8 asistencií. Séria devätnásťročného Laineho je najdlhšia, akú kedy zaznamenal hráč mladší ako 20 rokov.

„Znie to naozaj dobre. V poslednom čase som pracoval naozaj tvrdo a teraz som za to odmenený,“ poznamenal Laine. V zápase medzi Jets a Blackhawks nastúpili dvaja Slováci, útočníci Marko Daňo (Winnipeg) a Tomáš Jurčo (Chicago). Ani jeden z nich sa bodovo nepresadil.

Chára chýbal v zostave Bostonu

Arizona s Richardom Pánikom v zostave nestačila na Nashville. Predators zvíťazili 3:2 a predĺžili svoju bodovú sériu na 13 meraní síl. Pánik odohral vyše 19 minút, počas ktorých nebodoval a pripísal si 4 bodyčeky.

Boston prehral s Floridou 0:3. Brankár James Reimer, ktorý v deň zápasu oslávil svoje 30. narodeniny, chytil 46 striel Bruins a pripísal si čisté konto. „Medvede“ hrali bez slovenského obrancu Zdena Cháru, ktorý v utorňajšom dueli utrpel zranenie v hornej časti tela.

Sumáre NHL

štvrtok

Buffalo – Toronto 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 15. S. Reinhart (S. Wilson, Rodrigues), 40. Pominville (Ristolainen, Rodrigues) – 4. J. van Riemsdyk (Rielly, Connor Brown), 7. J. van Riemsdyk (R. Polák, Gardiner), 27. C. Carrick (Marleau, W. Nylander), 35. Bozak (J. Van Riemsdyk, Marner), 60. Marleau

New York Islanders – Washington 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

Góly: 3. B. Nelson (Fritz, Pulock), 13. Ladd (Barzal, Eberle), 57. Pulock (Fritz) – 11. Eller (J. Vrána, Connolly), 12. Oshie (Burakovsky, Bäckström), 18. Orlov (Kuznecov, T. Wilson), 24. Burakovsky (Jeřábek, Niskanen), 31. Bäckström (Kuznecov, Orlov), 56. Carlson (Ovečkin, Kuznecov), 59. Oshie (Orlov, Bäckström)

Jaroslav Halák (NY Islanders) chytal od 31. min, 8/9, úspešnosť zákrokov 88.9%

Philadelphia – Columbus 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Góly: 12. C. Giroux (Konecny, MacDonald), 21. Gostisbehere (Provorov, Couturier), 33. MacDonald (Sanheim, Konecny) – 10. O. Bjorkstrand (Jones, Milano), 10. Jenner (J. Johnson, Vanek), 19. Atkinson (Werenski, Panarin), 24. Atkinson (Savard), 60. Atkinson (Panarin, Savard)

Florida – Boston 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Góly: 7. Ekblad (Bjugstad, Dadonov), 10. Bjugstad (Dadonov, Matheson), 35. Trocheck (Yandle, Barkov)

Montreal – Pittsburgh 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Góly: 4. Lehkonen (Petry, Galchenyuk), 7. Byron (Gallagher, Galchenyuk), 33. Deslauriers (Carr, Drouin) – 11. P. Kessel (Rust, Brassard), 15. Hörnqvist (Malkin, Letang), 31. Malkin (Letang, Crosby), 53. Hörnqvist (Hagelin, Dumoulin), 59. Rust (Hörnqvist, Oleksiak)

St. Louis – Colorado 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 30. Edmundson (Parayko, Jaškin) – 11. MacKinnon (Rantanen, Landeskog), 14. MacKinnon (Barrie, Rantanen), 37. Rantanen (Landeskog), 60. Rantanen (Landeskog, MacKinnon)

Winnipeg – Chicago 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Góly: 4. P. Stastny (Ehlers, Laine), 6. Armia (Trouba, Copp), 10. Roslovic, 18. Bryan Little (Trouba, Roslovic), 19. Connor (Bryan Little, Wheeler), 60. Connor – 1. Saad (P. Kane, C. Murphy), 36. Sharp (Schmaltz, Hayden)

Marko Daňo (Winnipeg) odohral 8:04 min, 0+0, +1, 1 strela

Tomáš Jurčo (Chicago) 12:30 min, 0+0, -1, 2 strely

Arizona – Nashville 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 25. Dvorak (Domi), 37. Ekman-Larsson (Keller, Stepan) – 26. Ellis (Craig Smith, Turris), 41. Turris (Fiala, Craig Smith), 45. Fiala (Turris)

Richard Pánik (Arizona) 19:05 min, 0+0, 4 hity

Los Angeles – Detroit 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Góly: 9. LaDue (Iafallo, Kopitar), 49. Kopitar (Doughty, D. Brown), 59. Toffoli (Doughty, Kopitar), 59. D. Brown (Kopitar, Doughty) – 41. Nyquist (Kronwall, F. Nielsen)