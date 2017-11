Video: Hromadná bitka počas zápasu Detroitu s Calgary, Witkowski dostal dištanc na 10 zápasov

DETROIT 17. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejista Detroitu Red Wings Luke Witkowski si nezahrá minimálne v najbližších desiatich zápasoch zámorskej NHL. Dvadsaťsedemročného útočníka suspendovalo oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL pre porušenie pravidla 70.6 o opustení striedačky, za čo dostal automatický zákaz činnosti na 10 duelov.

Znenie hovorí, že „hráč, ktorého rozhodcovia pošlú do šatne, a pre akýkoľvek dôvod sa vráti na ľad alebo striedačku, dostane osobný trest do konca zápasu a bude automaticky suspendovaný na najbližších desať duelov základnej časti alebo play-off“.

Tkachuk ho sekol pri odchode do šatne

Witkowského incident sa odohral počas stredajšieho stretnutia Red Wings s Calgary Flames. Necelých šesť minút pred koncom „červené krídla“ viedli 6:2 a rodák z mesta Holland sa pobil s obrancom „plameňov“ Brettom Kulakom. Okrem päťminútového trestu za bitku dostal aj desaťminútový osobný a rozhodcovia ho poslali do šatne.

Pri odchode do tunela ho útočník Calgary Matthew Tkachuk sekol hokejkou do nohy, na čo sa Witkowski vrátil na ľad a pokúsil sa ho konfrontovať. Konflikt vyústil do hromadnej šarvátky, do ktorej sa zapojili aj obaja brankári, a rozhodcovia rozdali celkovo 99 trestných minút.

Hokej ako za starých čias podľa Witkowského

Oddelenie hráčskej bezpečnosti zároveň oznámilo, že bude riešiť aj Tkachuka a jeho nešportovú „sekeru“, za ktorú dostal trest 5+DKZ. Krídelník Flames, ktorý v piatok absolvuje disciplinárny pohovor, bol po meraní síl značne rozhorčený.

„Wisniewski, či ako sa volá, bol ako neriadená strela. Snažil sa začať celý ten cirkus, no koľko minút pred koncom? A ešte sa otočí a začne pokrikovať na celú našu striedačku. Nechcel nikam ísť, tak som ho mierne šťuchol a povedal som mu, nech zmizne,“ uviedol Tkachuk

„Nazval by som to hokej ako za starých čias. Myslím si, že pre hru je to dobré. Privádza to fanúšikov k tomuto športu,“ reagoval Witkowski.