Video: Kapitán Hamšík si v Azerbajdžane schuti zahral a prekonal aj rekord Vittek

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík bol v utorňajšom dueli v Baku proti domácim Azerbajdžancom dôležitým kolieskom v súkolí trénera Pavla Hapala pri víťazstve 5:1.

Legionár z ďalekej Číny sa na slovenskom triumfe podieľal dvoma gólmi, ktorými sa v historickej tabuľke najlepších strelcov národného mužstva dostal jeden zásah pred 23-gólového Róberta Vitteka. „Veľmi ma to potešilo. Sú to úžasné pocity. Niečo také sa nestáva každý deň, takže si to nesmierne vážim,“ uviedol Hamšík počas pozápasového hodnotenia v mixzóne.

Vyzdvihol Kuckov gól

Dodal, že zásah na 3:1, keď ľavačkou spoza pokutového územia umiestnil loptu pod hornú žrď, vníma ako jeden z najkrajších počas svojho reprezentačného účinkovania: „Určite by som ho zaradil do top trojky. Musím však priznať, ‚Kucov‘ gól na 2:0 bol krajší. To musím uznať.“

Slováci si v útulnej Bakcell Arene pripísali druhé kvalifikačné víťazstvo. Na konte majú šesť bodov, keď predtým pri marcovom vstupe do tohto súťažného cyklu triumfovali doma nad Maďarmi (2:0). Následne podľahli v Cardiffe domácim Walesanom najtesnejším rozdielom 0:1.

Skóre sa menilo už v ôsmej minúte

„Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene. Ukázali sme veľkú silu a podľa mňa sme odohrali jeden z najlepších zápasov v reprezentácii. Od začiatku sme diktovali tempo a už v prvom polčase sme dokázali streliť tri góly. Veľmi nás to teší, pretože sme získali dôležité tri body do tabuľky,“ doplnil Hamšík.

Podľa 31-ročného Banskobystričana bol mimoriadne dôležitý rýchly gól Slovákov už v 8. min v podaní Stanislava Lobotku. „Takéto zápasy treba čo najrýchlejšie zlomiť, aby súper nekládol až taký odpor,“ podotkol.

Receptom na azerbajdžanského súpera bola hlavne rýchla a kolmá kombinácia. „Chceli sme si tých Azerbajdžancov rozťukať a trošku ich ‚otvoriť.‘ Myslím si, že rýchlym sklepávaním lôpt sa nám to darilo. Cez stred sme si dokázali vytvárať šance. Veľmi ma teší hra, ktorú sme dnes predviedli. Schuti som si zahral, mal som z toho radosť a myslím si, že to bolo vidieť,“ poznamenal Hamšík.

Sviatočný strelec Lobotka

Slováci triumfovali „vonku“ po dvoch rokoch a jednom dni. Predtým dosiahli víťazstvo na ihrisku súpera ešte 10. júna 2017, keď v dueli kvalifikácie MS 2018 vyhrali v litovskom Vilniuse (2:1). Medzitým nastúpili Slováci mimo svojej pôdy v ôsmich dueloch, z toho až sedemkrát prehrali.

„Výsledok je jedna vec, ale priebeh nebol taký ľahký. V prvom polčase sme niekedy neboli kompaktní, ale gól na 3:1 nás upokojil. Sme radi, že sme po dlhom čase vyhrali vonku, ale bude dôležité na tento výsledok nadviazať v ďalších zápasoch,“ nadviazal defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka.

Hráč španielskej Celty Vigo je skôr sviatočný strelec. Žartovne doplnil, že sa bude snažiť, aby raz prekonal Hamšíkov gólový rekord v národnom mužstve. „Marekov rekord je super, mne už chýba na neho len 20 gólov. Je to skvelý hráč, čo potvrdzoval v Neapole aj v reprezentácii. Zaslúži si to,“ dodal rodák z Trenčína.

Reprezentačný tím spod Tatier sa najbližšie predstaví v septembrovom asociačnom termíne, keď odohrá ďalšie dve kvalifikačné stretnutia – doma proti Chorvátsku a v Maďarsku. „Skupina je otvorená, každý každému môže vziať body. Z tohto pohľadu to bude ťažké, ale aspoň zaujímavé pre divákov,“ zakončil Stanislav Lobotka.