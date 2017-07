Video: Kittel zdolal Boassona Hagena o centimetre, má 12. etapový triumf Tour de France

aktualizované 7. júla, 18:29

NUITS SAINT GEORGES 7. júla (WebNoviny.sk) – Iba centimetre rozhodli o triumfe Nemca Marcela Kittela v 7. etape na 104. ročníku cyklistických pretekov Tour de France. Štart mala v Troyes a cieľ v Nuits-Saint-Georges.(213,5 km).

V očakávanom hromadnom dojazde Kittel zdolal Nóra Edvalda Boassona Hagena takým maličkým rozdielom, že ani z prvej cieľovej fotografie nebolo zrejmé, kto zvíťazil. Tretí skončil Austrálčan Michael Mathews (Sunweb).

V celkovom priebežnom poradí sa na čele nič nezmenilo. V žltom drese lídra pretekov zostal Brit Christopher Froome z tímu Sky o 12 sekúnd pred krajanom a tímovým kolegom Thomasom Geraintom a 14 sekúnd pred Talianom Fabiom Aruom (Astana).

Dvadsaťdeväťročný rodák z Arnstadtu Kittel si pripísal 12. etapový triumf na “Starej dáme” v kariére, tretí v aktuálnom ročníku. O jedno víťazstvo poskočil pred krajana Andrého Greipela (Lotto-Soudal) a vyrovnal sa dosiaľ najúspešnejšiemu Nemcovi v histórii TdF Erikovi Zabelovi.

Kittel najskôr netušil, či zvíťazil

Francúz Arnaud Démare (FDJ), v piatkovej etape jedenásty, prišiel o zelený dres lídra bodovacej súťaže, vďaka triumfu ho o 15 bodov preskočil Kittel (197 bodov).

“Nemal som tušenie, či som zvíťazil alebo nie. Vedel som len to, že to bolo veľmi tesné. Myslel som si, že za poslednou zákrutou bude cieľ o čosi ďalej, ale bolo to už len nejakých 100 m. Našťastie to vyšlo. Je to skvelé, že už mám toľko víťazstiev na Tour de France, som na to hrdý,” uviedol Marcel Kittel v prvej reakcii na Eurosporte.

“Tím mi utvoril dobrú pozíciu, akurát som to nedotiahol až do úplného konca. Mal som dobré nohy, ale nie som úplne jednoznačný šprintér, čiže beriem to ako veľký úspech,” skonštatoval Edvald Boasson Hagen.

Jediný slovenský účastník Tour de France 2017 Juraj Sagan skončil v piatok na 186. priečke s mankom 2:01 min a v priebežnej celkovej klasifikácii mu stále patrí 187. miesto (+35:35 min).

Bouet do prvej tridsiatky

Stodeväťdesiattri cyklistov bolo na štarte piatkovej etapy v Troyes a prakticky ihneď sa štyria z nich ocitli v úniku. Boli to: Manuele Mori (UAE Team Emirates), Yohann G?ne (Direct Energie), Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac) a Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro).

Z utečencov bol najvyššie v celkovej klasifikácii Francúz Bouet na 43. priečke s mankom 5:22 min. Keď sa náskok kvarteta na 30. km dostal na 3:40 min, Bouet sa virtuálne dostal do prvej tridsiatky.

Najrýchlejší šprint predviedol Mori

Od štartu etapy prechádzajúcej cez vinársky región Burgundsko sa cesta mierne dvíhala až po métu 135 km. Rýchlostná prémia sa nachádzala 105 km pred cieľom v dedinke Chanceaux, ktorá je vzdialená 5 km od prameňa rieky Seina.

Najrýchlejší šprint predviedol a 20 bodov do bodovacej súťaže získal Talian Mori pred Bouetom (17) a Génem (15), z hlavného poľa si po 11 bodov na 5. mieste došprintoval Talian Sony Colbrelli (Bahrain-Merida), v zelenom drese jazdiaci Francúz Arnaud Démare bol desiaty (6 bodov). Pelotón vtedy zaostával o 1:40 min.

Neskôr odstup znova narástol na 2:30 min. Cyklistom skrížila cestu 66 km pred koncom aj jedna horská prémia štvrtej kategórie Côte d’Urcy s dĺžkou 2,5 km a priemerným sklonom 4,2 %. Jediný bod si tam pripísal Bouet, lídrom v bodkovanom drese zostal Talian Fabio Aru.

Tesné víťazstvo Kittela

Záver etapy mal očakávaný scenár, 30 km pred cieľom sa náskok štvorice a neskôr už len trojice vpredu zredukoval pod pol minúty. Potom zafúkal bočný vietor a utečenci ešte chvíľu bojovali, kým 6 km pred cieľom definitívne skončili. Vpredu strávili 205 km.

Hlavné pole sa potom natiahlo, 2 km pred páskou sa po vetre vytiahli dopredu jazdci FDJ so “zeleným” Démarom a Sunwebu s Michaelom Matthewsom. Potom predviedli výbornú prácu pretekári Quick-Step Floors a Dimension Data a ich lídri si to napokon rozdali o víťazstvo. Skúsenejší Kittel veľmi tesne zdolal Boassona-Hagena.

Výsledky – Tour de France 2017

7. etapa (Troyes – Nuits-Saint-Georges, 213,5 km): 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 5:03:18 h, 2. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 4. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 5. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 6. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 7. Rüdiger Selig (Nem.) Bora-Hansgrohe, 8. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, 9. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 10. Daniel McLay (V. Brit.) Fortuneo-Oscaro, 11. Arnaud Démare (Fr.) FDJ – všetci rovnaký čas ako víťaz…186. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +2:01 min

Poradie po 7. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 28:47:50 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +12 s, 3. Fabio Aru (Tal.) Astana +14, 4. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +25, 5. Richie Porte (Aus.) BMC Racing +39, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +43, 7. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +47, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +52, 9. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +54, 10. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:01 min,… 187. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +33:34…187. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +35:35

Bodovacia súťaž: 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 197 bodov, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 182, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 123

Súťaž vrchárov: 1. Fabio Aru (Tal.) Astana 10 bodov, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors 8, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 6

Súťaž jazdcov do 25 rokov: 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 28:48:33 h, 2. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +24 s, 3. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +41