Video: Landa sa dočkal v 19. etape, Quintana vyzliekol Dumoulina z ružového dresu

PIANCAVALLO 26. mája (WebNoviny.sk) – Španiel Mikel Landa z tímu Sky sa po sóloúniku stal víťazom 19. etapy 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´italia so štartom v San Candidu a cieľom v Piancavalle (191 km). Druhý skončil s odstupom 1:49 min Portugalčan Rui Costa (Team UAE Emirates) a po tretie miesto si došiel Francúz Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) s mankom 1:54 min.

Posledný horský dojazd na storočnicovom Gire priniesol prezliekanie ružového dresu lídra pretekov. Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb) nezvládol podľa predstáv záverečné cieľové stúpanie, obsadil v etape 22. miesto a za svojimi najväčšími súpermi v boji o celkový triumf zaostal o vyše 1 minútu.

Novým lídrom pretekov je Kolumbijčan Nairo Quintana z tímu Movistar. Dumoulin za ním zaostáva o 38 sekúnd, na chrbát mu dýcha obhajca celkového triumfu Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s mankom 43 sekúnd. Na celkový triumf môže ešte reálne pomýšľať aj Francúz Thibaut Pinot, ktorý bol v piatok zo skupiny favoritov najlepší na 11. mieste, a svoj odstup od lídra pretekov znížil na 53 sekúnd.

“Urobil som chybu začiatočníka. Zostal som v našej skupine príliš dlho vzadu a jazdci Movistaru to vpredu roztrhali. Ja som už potom nemal nohy na to, aby som tú dieru dolepil a pridal sa k skupine vpredu. Dnes to nebol môj deň, mal som zlé nohy, ale preteky sa končia až v nedeľu,” povedal Tom Dumoulin v priamom prenose Eurosportu.

Vrchár pokúšal šťastie v únikoch

Dvadsaťsedemročný rodák z baskickej Murgie Landa dovtedy pokúšal šťastie v únikoch, kým mu to konečne na tohtoročnom Gire vyšlo. Po dvoch druhých a jednom treťom mieste sa vrchársky špecialista napokon dočkal štvrtého etapového triumfu na pretekoch Grand Tour v kariére, tretieho na Giro d´Italia po dvoch víťazných koncovkách v roku 2015.

Prvý etapový úspech pre tím Sky

Etapa vrcholila vyše 15 km dlhým stúpaním do lyžiarskeho strediska Piancavallo. Cyklisti začali stúpať v Aviane 159 m nad úrovňou mora a v cieli sa dostali do výšky 1290 m, cestou museli prekonať aj pasáže so 14-percentným sklonom terénu. V najprudšej časti 9 km pred cieľom bol vpredu už osamotený Landa, ktorý nechal za sebou súpera z úniku Costu.

Päť kilometrov pred “páskou” mal Španiel k dobru 1:10 min a už len fatálne zlyhanie alebo nečakané vzopätie súperov ho mohlo pripraviť o vytúžený etapový triumf. Landa bez problémov došiel osamotený do cieľa a postaral sa o prvý etapový úspech pre tím Sky na Giro d´Italia 2017.

V sobotu príde na rad 20. etapa z Pordenone do Asiaga (190 km), v nedeľu potom záverečná časovka z Monzy do Milána (27,6 km).

GIRO D’ITALIA 2017:

19. etapa (San Candido – Piancavallo, 191 km): 1. Mikel Landa (Šp.) Team Sky 4:53:00 h, 2. Rui Costa (Portug.) UAE Team Emirates +1:49 min, 3. Pierre Rolland (Fr.) Cannondale-Drapac +1:54, 4. Pello Bilbao (Šp.) Astana Pro Team +2:12, 5. Sebastian Henao (Kol.) Team Sky +3:06, 6. Jevgenij Šalunov (Rus.) Gazprom – Rusvelo +3:51,…16. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +8:21,…18. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +8:23,…22. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +9:30.

Poradie po 19. etape: 1. Nairo Quintana (Kol.) Movistar Team 85:02:40 h, 2. Tom Dumoulin (Hol.) Team Sunweb +38 s, 3. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +43, 4. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +53, 5. Ilnur Zakarin (Rus) Katuša-Alpecin +1:21, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +1:30