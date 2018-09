Video: Nadal v takmer päťhodinovom maratóne porazil Thiema, v semifinále US Open je aj Del Potro

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal stále môže obhájiť titul vo dvojhre mužov na US Open. Svetová jednotka zvíťazila vo štvrťfinále nad Rakúšanom Dominicom Thiemom v päťsetovom maratóne, ktorý trval 289 minút, 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5).

Zápas sa skončil štyri minúty po druhej ráno newyorského času. Víťaz mal bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 55:49, zdolaný hráč oveľa lepšiu 74:57. Celkovo na body to bolo 171:165 pre zdolaného Thiema.

V jedenástom vzájomnom zápase prehral s Nadalom po ôsmy raz, hoci prvý set vyhral 6:0 a povolil v ňom 17-násobnému grandslamovému šampiónovi len 7 „fiftínov“.

Nadalovi v prvom sete nič nešlo

Nadalovi nechýbalo veľa, aby po 24 hodinách nasledoval Švajčiara Rogera Federera a rozlúčil sa s US Open. Hrajúce tenisové legendy Nadal a Federer vlastnia z newyorského „betónu“ dovedna 8 titulov vo dvojhre.

„Bola to skvelá bitka, zápas v ťažkých podmienkach. Mal som príšerný štart, nešlo mi v prvom sete vôbec nič. Potreboval som reštart. Neskôr som sa chytal aspoň na servise, keď už nie na returne. Za stavu 3:5 v treťom sete som to nejako otočil, vo štvrtom sete som mal zasa šancu na mečbal, ale nedostal som sa k nemu. V tajbrejku piateho setu to už bolo kto z koho, obaja sme boli uťahaní, ale bojovali sme do konca. Dominic je skvelý človek aj kamarát, verím, že sa mu bude dariť. Dnes si zaslúžil zvíťaziť on. Povedal som mu, že je mi to ľúto, ale on je mladý a má ešte veľa toho pred sebou. Nemám pochybnosti, že raz vyhrá grandslamový turnaj,“ uviedol Rafael Nadal v prvom interview na kurte.

Thiem si na US Open utvoril rekord

Nadal premrhal veľkú šancu v jedenástom geme piateho setu, keď viedol pri podaní súpera 40:0. Thiem ukázal srdce šampióna a sériou piatich víťazných loptičiek získal šiesty bod. Piaty set sa napokon dostal do tajbrejku, čo je špecialita US Open.

Vyrovnaný súboj pokračoval aj v ňom, Thiem sa po prvý raz dostal do vedenia na 5:4 po tesnom ´oute´ Nadala za základnú čiaru, ale viac už neuhral. Španiel odpovedal ziskom dvoch bodov pri svojom podaní a dočkal sa prvého mečbalu po 4:48 h. Vďaka svojej neochvejnej defenzíve a nezvládnutému smeču svojho súpera ho aj premenil.

Thiem sa na turnajoch „veľkej štvorky“ dostal najďalej do finále na tohtoročnom Roland Garros v Paríži, kde prehral práve s antukovým kráľom Nadalom. Na US Open si 25-ročný Rakúšan nasadený ako deviaty rovnako utvoril maximum, dosiaľ ním bolo trikrát osemfinále.

Del Potro vyradil Isnera

Súperom Nadala v jeho siedmom semifinále na US Open bude Argentínčan Juan Martín Del Potro, ktorý si vo štvrťfinále poradil s Američanom Johnom Isnerom 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), 6:2.

Del Potro môže naďalej pomýšľať na zisk svojej druhej grandslamovej singlovej trofeje v kariére. Doteraz jediný titul z turnajov tzv. veľkej štvorky ukoristil na US Open 2009.

„Som nesmierne šťastný, že som na mojom obľúbenom turnaji opäť postúpil do semifinále,“ uviedla 29-ročná argentínska trojka „pavúka“ bezprostredne po skončení duelu priamo na kurte.

„Bol to impozantný zápas. Obaja sme sa na konci cítili veľmi vyčerpaní, každý z nás v priebehu stretnutie bojoval zo všetkých síl. Myslím si, že v dôležitých chvíľach zápasu som to zvládol najmä vďaka môjmu servisu,“ doplnil Del Potro.

Aktéri štvrťfinálovej bitky si pre veľké teplo, ktoré v týchto dňoch sužuje New York, po skončení tretieho setu dopriali desaťminútovú pauzu v šatni.

„Ležal som na stole a absolútne som sa nechcel vrátiť späť na kurt. V takej horúčave sa nedá hrať tenis, ale tento dav a títo ľudia vytvorili skvelú atmosféru,“ skonštatoval Del Potro.