Video: Panama si prvýkrát zahrá na MS vo futbale, USA budú na „mundiale“ šokujúco chýbať

COUVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Spojených štátov amerických budú chýbať na majstrovstvách sveta v roku 2018 v Rusku. Prehra 1:2 na trávniku Trinidadu a Tobaga odsunula Američanov v kvalifikácii zóny Severnej a Strednej Ameriky a karibskej oblasti CONCACAF na konečnú nepostupovú piatu priečku.

USA by bola stačila na postup aj remíza

Na svetovom šampionáte budú Američania absentovať prvýkrát od roku 1986. Popri vopred známych postupujúcich Mexiku a Kostarike si premiérovú účasť na MS vybojovala Panama víťazstvom 2:1 nad Kostarikou. Honduras po triumfe 3:2 nad Mexikom zabojuje o účasť v Rusku v interkontinentálnom play-off proti Austrálii.

Dvadsaťosem rokov po tom, ako USA ukončili štyri desaťročia trvajúcu absenciu na svetových šampionátoch skvelým víťazstvom nad Trinidadom a Tobagom, im ten istý súper vzal možnosť štartu na MS 2018 v Rusku.

Američanom by bola stačila na postup v dueli Couve aj remíza proti 99. tímu svetového rebríčka FIFA, ale nesiahli ani na bod a po siedmich účastiach za sebou budú MS bez nich. „Dnes sme sklamali celý národ,“ povedal obranca Omar González, u ktorého sa začala skaza mužstva, keď si v 17. min dal vlastný gól.

Arena prebral zodpovednosť za neúspech

V 37. min zvýšil vedenie domácich na 2:0 Alvina Jones, po prestávke síce 19-ročný talent Christian Pulisic v 47.min vrátil Američanom nádej, ale vytúžený vyrovnávajúci gól už neprišiel. Aj v prípade prehry mohli USA cestovať do Ruska, ale iba vtedy, ak by svoje stretnutia prehrali Honduras aj Panama. To sa ale nestalo, v tabuľke skončili USA až na 5. priečke, z ktorej nevedie cesta na svetový šampionát 2018.

„Je to pre nás škvrna. Nemali sme chýbať na týchto majstrovstvách sveta. Preberám za to zodpovednosť,“ povedal tréner USA Bruce Arena. V roku 1989 ostrov Trinidad potreboval v súboji s USA uhrať remízu, aby prvý raz postúpil na MS, ale v 30. min ďalekonosná strela Paula Caligiuriho zabezpečila postup na svetový šampionát 1990 súperovi. Američania naň cestovali prvý raz od roku 1950.

Kvalifikácia MS 2018 – zóna CONCACAF

výsledky stretnutí 10. kola finálovej piatej fázy

SAN PEDRO SULA

Honduras – Mexiko 3:2 (1:2)

Góly: 34. Elis, 54. Ochoa (vlastný), 60. Quioto – 17. Peralta, 39. Vela

COUVA

Trinidad a Tobago – USA 2:1 (2:0)

Góly: 17. O. González (vlastný), 37. A. Jones – 47. Pulisic

PANAMA CITY

Panama – Kostarika 2:1 (0:1)

Góly: 53. G. Torres, 88. R. Torres – 36. Venegas

Tabuľka:

1. Mexiko 10 6 3 1 16:7 21 – istý postup na MS 2018

2. Kostarika 10 4 4 2 14:8 16 – istý postup na MS 2018

3. Panama 10 3 4 3 9:10 13 – istý postup na MS 2018

4. Honduras 10 3 4 3 13:19 13 – účasť v medzikontinentálnej baráži o postup na MS 2018

5. USA 10 3 3 4 17:13 12

6. Trinidad a Tobago 10 2 0 8 7:19 6