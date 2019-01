Video: Sagan skončil v časovke siedmy, preteky Vuelta a San Juan po tretej etape s novým lídrom

POCITO 29. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na siedmom mieste v utorkovej tretej etape pretekov Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne, ktorou bola individuálna časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.

Zvíťazil v nej Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step), ktorý dosiahol čas 13:41 min a stal sa novým lídrom pretekov. O 12 sekúnd zaostal na druhej priečke Talian Valerio Conti (UAE-Team Emirates) a rovnaké manko 12 sekúnd mal aj belgický talent Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step) na treťom mieste.

Štart bol zároveň cieľom

Krátka časovka sa jazdila takmer na úplnej rovine spôsobom tam a naspať. V polovici po šiestich kilometroch sa cyklisti otočili a po tej istej trase sa vrátili do priestoru štartu, ktorý bol zároveň cieľ.

Sagan bol na medzičasoch piaty a šiesty a napokon ho v cieli prekonali už spomenutý neskorší víťaz Alaphilippe o 26 sekúnd a tiež Kolumbijčan Fernando Gaviria, ktorí štartovali za ním. V celkovom poradí 29-ročný slovenský cyklista klesol zo štvrtého na siedme miesto. Za lídrom Alaphilippom zaostáva o 32 sekúnd.

Cyklistov čaká náročná piata etapa

Preteky Vuelta a San Juan Internacional majú 7 etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára. Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie. Aktuálne skončená krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.

Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m. Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.

Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana a Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.