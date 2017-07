Video: Skvelý Peter Sagan vyhral tretiu etapu na Tour de France (aktualizované)

aktualizované 3. júla o 17:58

LONGWY 3. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal víťazom 3. etapy 104. ročníka slávnych pretekov Tour de France.

V etape dlhej 212,5 km z belgického Verviers do francúzskeho Longwy Sagan dlhým špurtom v záverečnom stúpaní dokázal odraziť útoky všetkých favoritov aj napriek tomu, že približne 150 m pred cieľom vykopol pravú nohu z pedála.

Sagan tesne zvíťazil pred svojím austrálskym rivalom Michaelom Matthewsom (Sunweb), Írom Danielom Martinom (Quick-Step Floors) a dlhoročným belgickým protivníkom Gregom van Avermaetom.

Cieľové stúpanie malo dĺžku 1,6 km, priemer 5,8%, ale maximum 12%. K tomu úzke uličky a zákruty, čiže technicky náročný klasikársky záver.

Peter Sagan si víťazstvo váži

Dvadsaťsedemročný líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan pridal ôsmu víťaznú etapu do zbierky na Tour de France, kde navyše pravidelne získava zelený dres víťaza bodovacej súťaže od roku 2012.

V celkovom priebežnom poradí je stále na čele Brit Geraint Thomas z tímu Sky, Sagan sa posunul na 4. miesto s mankom 13 sekúnd.

“Chcem sa poďakovať tímu za perfektnú robotu v celej etapy. Na konci to bolo veľmi náročné v stúpaní, najmä BMC bolo veľmi silné, Vypľulo ma to na čelo 300 m pred cieľom rovnako ako včera, potom prišla vykopnutá noha z pedála a vravel som si, čo sa to zase deje? Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo, hoci v samom závere ma takmer zdolal Michael Matthews. Som veľmi šťastný a vážim si toto víťazstvo,” uviedol Peter Sagan v prvej televíznej reakcii po svojom triumfe.

Cyklisti išli aj po okruhu v Spa

Tretia etapa TdF 2017 prechádzala územím troch krajín. Štart bol v belgickom Verviers, rodisku víťaza tohtoročného monumentu Okolo Flámska Philippa Gilberta, 130 km viedlo cez územie Luxemburska a jej záver sa odohral v Longwy vo francúzskom Alsasku. Zvlnený profil s piatimi horskými prémiami nižších kategórií nahrával vyznavačom cyklistických klasík, čiže jednorazových pretekov.

Pelotón už po 20 km navštívil známy motoristický okruh formuly 1 Spa-Francorchamps a jazdilo sa aj po cestách najstaršej cyklistickej klasiky Liége-Bastogne-Liége. To už bola vpredu šesťčlenná skupiny v zložení: Nils Politt (Kaťuša-Alpecin), Adam Hansen (Lotto-Soudal), Romain Sicard (Direct Energie), Nathan Brown (Cannondale-Drapac), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) a Romain Hardy (Fortuneo-Oscaro).

Po úvodných 50 km mal tento poltucet náskok 1:50 min pred pelotónom. Dve z prvých troch vrchárskych prémií vyhral Američan Brown a virtuálne sa dostal na čelo súťaže o bodkovaný dres. Keď Brown ako prvý prešiel cez Côte d’Eschdorf (km 120,5), pelotón zaostával o 3:30 min. Ešte predtým na 89. km sa už na luxemburskom území vo Wincrange odohrala rýchlostná prémia.

Vyhral ju nemecký cyklista Politt z tímu Kaťuša-Alpecin pred Belgičanom Backaertom a Francúzom Sicardom. V špurte hlavného poľa o 7. miesto si najlepšie počínal a 9 bodov do súťaže o zelený dres získal Brit Mark Cavendish. Na Slováka Petra Sagana zostalo 10. miesto a 6 bodov. Už vtedy bolo isté, že v pondelok si Sagan určite nenavlečie zelený dres určený pre lídra bodovacej súťaže.

Pelotón neúnavne ťahal Juraj Sagan

V posledných 100 km sa náskok čelnej skupiny začal zmenšovať aj preto, že pelotón neúnavne ťahal Juraj Sagan, 68 km pred cieľom mali “utečenci” k dobru už len 1:35 min. Potom sa z pelotónu odpútalo trio Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Lilian Calméjane (Direct Energie), Pierre-Louis Périchon (Fortuneo) a vydalo sa stíhať skupinu číslo 1.

Čoskoro ju dostihli a 50 km pred “páskou” bolo vpredu už 9 cyklistov s náskokom 1:20 min pred hlavným “balíkom.” Potom sa rozhodla zvýšiť tempo štvorica De Gendt, Calmejane, Hardy a Périchon a odpútali sa od ďalších 5 jazdcov v úniku. Záverečných 28 km sa už odohralo na území Francúzska.

Dvadsaťdva kilometrov pred koncom nestačil tempu vedúcej skupiny Hardy. Po ďalších 2 km vpredu zostal iba Francúz Calméjane (Direct Energie), pelotón mal minútové manko. Calméjane ešte stihol vyhrať predposlednú vrchársku prémiu IV. kategórie na Villers-la-Montagne (197. km), ale 10 km pred cieľom bol jeho únik minulosťou.

Technicky náročný klasikársky záver

Záverečné kilometre pred príchodom do Longwy pripomínalo ticho pred búrkou. V technickej pasáži so zákrutami či zjazdom sa pelotón natiahol.

Favoriti sa snažili dostať sa čo najviac dopredu, aby mali čo najvýhodnejšiu pozíciu pred veľkým finále. Tri kilometre pred cieľom kontrolovali prvú líniu jazdci Saganovho tímu Bora-Hansgrohe na čele s nemeckým šampiónom Marcusom Burghardtom.

Záverečné stúpanie do na Côte des Religieuses dlhé 1,6 km malo priemer 5,8%, ale maximum 12%. K tomu úzke uličky a zákruty, čiže dokopy technicky náročný klasikársky záver. Kilometer pred cieľom sa nejazdilo extrémne rýchlo a Peter Sagan bol mierne “zatvorený” uprostred čelnej skupiny. Postupne sa však posúval dopredu,

V záverečnom polkilometri boli vpredu Richie Porte a Rafal Majka a tiež Alberto Contador. Napokon to Peter Sagan zvládol po náročnom dlhom špurte do kopca, hoci sa nevyhol technickému problému a musel silno odrážať najmä útok Michaela Matthewsa.

Výsledky – Tour de France 2017:

3. etapa (Verviers – Longwy, 212,5 km): 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5:07:19 h, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 3. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors, 4. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing – všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Alberto Bettiol (Tal.) Cannondale-Drapac, 6. Arnaud Démare (Fr.) FDJ – obaja +2 s

Poradie po 3. etape: 1. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky 10:00:31 h, 2. Christopher Froome (V. Brit.) Sky, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb – obaja +12 s, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +13, 5. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data +16, 6. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +25

Prehľad pódiových umiestnení Petra Sagana na Tour de France (35)

po 3. etape Tour de France 2017

1. MIESTO (8) 2012: 1. etapa (Liége – Seraing, 198 km), 3. etapa (Orchies – Boulogne-sur-Mer, 197 km), 6. etapa (Epernay – Metz, 205 km) 2013: 7. etapa (Montpellier – Albi, 205,5 km) 2016: 2. etapa (Saint-Lô – Cherbourg-en-Cotentin, 183 km), 11. etapa (Carcassonne – Montpellier, 162,5 km), 16. etapa (Moirans-en-Montagne – Bern, 209 km) 2017: 3. etapa (Verviers – Longwy, 212,5 km)

2. MIESTO (18) 2012: 13. etapa (Saint-paul-trois-châteaux – Cap d’Agde, 217 km), 14. etapa (Limoux – Foix, 191 km), 20. etapa (Rambouillet – Paríž, 120 km) 2013: 2. etapa (Bastia – Ajaccio, 156 km), 3. etapa (Ajaccio – Calvi, 145,5 km), 6. etapa (Aix-en-Provence – Montpellier, 176,5 km), 13. etapa (Tours – Saint-Amand-Monrond, 173 km) 2014: 1. etapa (Leeds – Harrogate, 190,5 km), 3. etapa (Cambridge – Londýn, 155 km), 7. etapa (Epernay – Nancy, 234,5 km), 12. etapa (Bourg-en-Bresse – Saint-Étienne, 185,5 km) 2015: 2. etapa (Utrecht – Neeltje Jans, 166 km), 5. etapa (Arras – Amiens, 189,5 km), 6. etapa (Abbeville – Le Havre, 191,5 km), 13. etapa (Muret – Rodez, 198,5 km), 16. etapa (Bourg-de-Péage – Gap, 201 km) 2016: 10. etapa (Escaldes-Engordany – Revel, 197 km), 21. etapa (Chantilly – Paríž, 113 km)

3. MIESTO (9) 2012: 18. etapa (Blagnac – Brive-la-Gaillarde, 222,5 km) 2013: 5. etapa (Cagnes-sur-Mer – Marseille, 228,5 km), 12. etapa (Fougéres – Tours, 218 km) 2014: 15. etapa (Tallard – Nimes, 222 km) 2015: 4. etapa (Seraing – Cambrai, 223,5 km), 7. etapa (Livarot – Fougéres, 190,5 km) 2016: 1. etapa (Mont-Saint-Michel – Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont, 188 km), 4. etapa (Saumur – Limoges, 237,5 km), 14. etapa (Montélimar – Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux, 208,5 km)