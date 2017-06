Video: Sulík uviedol dva dôvody, prečo premiér Fico súhlasil s prijímaním utečencov

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) začala konanie proti Poľsku, Maďarsku a Česku za to, že odmietajú prijať migrantov. Podľa lídra opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a europoslanca Richarda Sulíka existuje konkrétny dôvod, prečo tak komisia neurobila aj v prípade Slovenska.

„Robert Fico sklopil uší a sľúbil, že už bude poslúchať. Za toto ho pochválil aj eurokomisár Avramopulos (eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos, pozn. SITA),“ povedal s tým, že napriek tomu, že Fico nekompromisne bojoval proti povinným kvótam, dnes s nimi v tichosti súhlasí. „A ešte pritom podrazil partnerov z V4,“ uviedol Sulík vo videu na Facebooku.

Dôvody, prečo Fico otočil svoj postoj, sú podľa Sulíka dva. „Po prvé, Európska komisia pohrozila krátením eurofondov, a to by pre Roberta Fica, ktorý osobne berie úplatky z dotácií určených pre uhoľné bane, bol existenčný problém. Po druhé, Robert Fico sa hrabe do akejsi prvej ligy EÚ, ktorej prínos nepomenoval, ale náklady už poznáme,“ povedal šéf liberálov s tým, že tým ma byť práve súhlas s prijímaním utečencov. Zároveň zdôraznil, že SaS vždy bude zásadne proti prijímaniu utečencov.

Vláda neprijala tajný záväzok

Vo štvrtok počas pravidelnej Hodiny otázok v NR SR premiér Robert Fico vyhlásil, že vláda SR nikdy neprijala žiadny tajný záväzok, že súhlasí s povinnými kvótami. Fico zopakoval, že vláda kvóty “považovala, považuje a bude považovať za nezmyselné a technicky nezrealizovateľné”.

Podľa neho je Európska komisia (EK) nezávislá a Slovenská republika nemôže ovplyvniť jej rozhodnutia. “Vláda nikdy neprijala žiadny tajný záväzok, išlo by to proti našej politike,” uviedol Fico.

Premiér povedal, že v tomto okamihu okrem vyjadrenia EK nemá k veci bližšie informácie a vývoj bude pozorne monitorovať. Na budúci týždeň bude rokovať s krajinami Visegrádskej štvorky (V4), kde túto tému otvoria. “Tiež ma prekvapilo, že EK vybrala tri krajiny,” povedal.

Slovensko prijalo 149 asýrskych kresťanov

Stojí si za tým, že povinné kvóty sú absolútne fiasko, o čom svedčí, že zo 160-tisíc migrantov z Talianska a Grécka bolo premiestnených len 18-tisíc.

Dodal, že Slovensko prijalo 149 asýrskych kresťanov, z ktorých je 87 stále na našom území, tri deti sa narodili už na Slovensku a zvyšní sa podľa Fica vrátili naspäť do Iraku. Podľa neho EK nezačala konanie voči Slovensku, lebo sa asi preratúval počet ľudí, ktorí prišli na územie Slovenska z kvóty 18-tisíc, ktorí boli premiestnení.

Zdôraznil, že rozhodnutie o prijatí povinných kvót bolo prijaté aj napriek tomu, že proti povinným kvótam hlasovali viaceré krajiny EÚ a neboli prijaté všetkými krajinami. “Dbal som na to, aby Slovensku nebolo vnútené riešenie, na druhej strane viem, že pred problematikou neutečieme,” povedal.

Fico presadzuje efektívnu solidaritu, podľa ktorej každá krajina musí prispieť, ale musí mať suverénne právo si vybrať, ako solidaritu prejaví.