Česká eurokomisárka kritizuje rozhodnutie Bruselu trestať štáty, ktoré odmietajú prijať utečencov

PRAHA 15. júna (WebNoviny.sk) – Stredajšie rozhodnutie Európskej komisie (EK) pristúpiť k právnemu postihu Česka, Poľska a Maďarska za to, že tieto krajiny odmietajú prijímať utečencov, kritizovala aj česká členka komisie, eurokomisárka pre oblasť spravodlivosti Věra Jourová.

Je o mně dlouhodobě známo, že s kvótami nesouhlasím. Dnešní zahájení řízení nepovažuji za dobré řešení. — Věra Jourová (@VeraJourova) 13. júna 2017

“Je o mne dlhodobo známe, že s kvótami nesúhlasím. Dnešné zahájenie procesu nepovažujem za dobré riešenie,” napísala Jourová v stredu na Twitteri. Česká televízia (ČT) k tomu poznamenáva, že je veľmi neobvyklé, keď komisiu kritizuje priamo jeden z jej členov.

Jourová bude vysvetľovať Junckerovi

Ako ČT informuje s odvolaním sa na vysokopostaveného diplomata v Bruseli, ktorý si prial zostať v anonymite, Jourovej sa na jej stanovisko chystá na najbližšom rokovaní EK spýtať aj šéf komisie Jean-Claude Juncker.

“Nie je na mne, aby som čokoľvek vysvetľoval členke zboru komisárov. Zúčastňuje sa na všetkých zasadnutiach Európskej komisie, na ktorých sa odohrávajú diskusie a rozhoduje sa jednomyseľne. Procesy za nesplnenie povinností zo strany členských štátov zahajujeme vtedy, keď to vyhodnotíme ako nutné,” cituje ČT stanovisko hovorcu EK Alexandra Wintersteina.

Ako ČT informuje, zahájenie procesu ešte neznamená, že tri stredoeurópske krajiny sa automatický ocitnú na súde. Najskôr majú štvortýždňovú lehotu, počas ktorej sa môžu k sťažnosti komisie vyjadriť. Až potom ich teoreticky môže dať komisia k európskemu súdu.

Pochvala pre Rakúsko a Slovensko

Šéf Európskej komisie Juncker v stredu oznámil, že komisia pristupuje k sankciám voči Poľsku, Českej republike a Maďarsku za to, že sa odmietajú podieľať na prerozdeľovaní utečencov.

Juncker pripomenul, že tieto tri krajiny “neprijímali žiadnych utečencov po dobu viac ako jedného roku”. “To nám nedáva inú možnosť, ako od dnešného dňa zaviesť voči týmto krajinám sankcie,” vyhlásil Juncker.

Pred týmto krokom varoval tri stredoeurópske krajiny už v utorok európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, ktorý Prahu, Varšavu a Budapešť vyzval, aby aspoň na poslednú chvíľu prehodnotili svoj postoj.

“Stále je ešte čas. Dúfajme, že zaváži nielen rozum, ale aj duch európanstva,” apeloval eurokomisár. Na druhej strane pochválil Rakúsko a Slovensko za to, že “prisľúbili urobiť viac”, aj keď zároveň pripomenul, že v skutočnosti Rakúsko ešte od vyslovenia tohto sľubu neprijalo ani jedného utečenca a Slovensko ich prijalo len 16.

Odkaz Česka a Poľska do Bruselu

Česko a Poľsko už v utorok večer do Bruselu odkázali, že na svojich postojoch nič meniť nebudú. “Česká republika so systémom presídľovania migrantov založenom na kvótach nesúhlasí. Berúc do úvahy zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, a tiež fakt, že systém kvót nefunguje, nebudeme sa na tom zúčastňovať,” vyhlásil Sobotka.

“V rámci tejto debaty budeme uplatňovať naše stanoviská, naše názory a budeme obhajovať pozíciu Českej republiky,” dodal český premiér. Česká republika mala podľa pôvodného plánu prijať 2600 utečencov, doteraz za dva roky prijala iba dvanástich.

Únia v septembri 2015 vypracovala plán na rozmiestnenie 160-tisíc utečencov v jednotlivých členských krajinách, čím chcela pomôcť najmä Taliansku a Grécku, ktoré ich nápor nezvládali. Po takmer dvoch rokoch sa však podarilo premiestniť ani nie 21-tisíc z nich. Podľa pôvodného plánu mala byť relokácia všetkých 160-tisíc utečencov dokončená do septembra 2017.

Proti rozhodnutiu únie rozdeliť utečencov do jednotlivých členských krajín na základe kvót hlasovalo v roku 2015 Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Budapešť a Bratislava toto rozhodnutie dokonca napadli na súde.