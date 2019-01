Video: Švajčiarsko vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov šokovalo Švédsko, končí aj Kanada a Česko

VANCOUVER 3. januára (WebNoviny.sk) – Úvodný štvrťfinálový zápas majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov priniesol veľké prekvapenie na úkor favorita. Švédi po vynikajúcich výsledkoch v základnej skupine nečakane zaváhali a podľahli Švajčiarom 0:2.

Hrdinom „Helvétov“ bol brankár Luca Hollenstein, ktorý zneškodnil 41 streleckých pokusov súpera a svoju rodnú krajinu posunul do semifinále prestížneho mládežníckeho turnaja po deviatich rokoch. Do streleckej listiny sa na strane švajčiarskeho tímu zapísali Yannick Bruschweiler a Luca Wyss.

Utunen rozhodol o triumfe „Suomi“

Vystúpenie vo vyraďovacej fáze podujatia nevyšlo ani domácim reprezentantom Kanady, ktorí nestačili na Fínov a prehrali s nimi tesne 1:2 po predĺžení. Zámorský tím sa ujal vedenia v 22. minúte po presnom zásahu Iana Mitchella a až do záverečných momentov riadneho hracieho času si držal najtesnejší náskok.

Štyridsaťsedem sekúnd pred treťou sirénou však „Suomi“ so šťastím vyrovnali, keď Eeli Tolvanen nahadzoval puk spoza bránky a ten sa odrazom od jeho spoluhráča Aleksiho Heponiemiho dostal do siete. V úvode predĺženia mohol poslať Kanaďanov do semifinále Maxime Comtois, ale nepremenil trestné strieľanie a v 66. minúte sledoval radosť súperov. Po rýchlom protiútoku presne zakončil Toni Utunen.

Česi nestačili na Američanov

Pozíciu papierových favoritov, naopak, potvrdili Američania, ktorí triumfovali nad Čechmi 3:1. Hokejisti USA mali počas celého zápasu hernú aj streleckú prevahu, ktorú pretavili do výsledku dvoma gólmi v prvej polovici duelu.

V 13. minúte skóroval Noah Cates a v druhej tretine naňho nadviazal aj Josh Norris. Český tím dokázal stretnutie zdramatizovať vďaka využitej presilovke z 52. minúty, keď sa presadil Martin Kaut.

Záverečná snaha o vyrovnanie však nepriniesla želaný efekt. Tridsaťdeväť sekúnd pred záverečným hvizdom poistil americké víťazstvo Alexander Chmelevski.

MS v hokeji do 20 rokov (štvrťfinále)

Vancover, Victoria

Švédsko „20“ – Švajčiarsko „20“ 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) – hralo sa vo Victorii

Góly: 16. Bruschweiler (Burger), 34. Wyss (Schmid, Verboon)

Kanada „20“ – Fínsko „20“ 1:2 po predĺžení (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1) – hralo sa vo Vancouveri

Góly: 22. I. Mitchell (Hayton, Frost) – 60. Heponiemi (Tolvanen, Vaakanainen), 66. Utunen (Talvitie, Heponiemi)

USA „20“ – Česko „20“ 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) – hralo sa vo Victorii

Góly: 13. Cates (J. Hughes), 27. Norris (Robertson), 60. Chmelevski (Anderson) – 52. Kaut (Nečas, Jeník)