VIDEO: Tomáš Tatar pri víťazstve Detroitu, parádny záver Rangers

DETROIT 1. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v druhom stretnutí po sebe, keď zdolali hráčov Arizony Coyotes 5:3 v utorok v severoamerickej NHL. Domáci už v čase 2:37 min viedli 2:0 a po dvoch tretinách 4:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese „červených krídel“ takmer 17 minút, no nebodoval. Arizona opäť neuspela iba deň po svojom premiérovom triumfe v sezóne (4:3 po predĺžení nad Philadelphiou). „Bola to pre nás tvrdá lekcia,“ poznamenal podľa nhl.com tréner Coyotes Rick Tocchet.

Brankár Arizony Scott Wedgewood zastavil 35 z 39 striel domácich. „Držal nás v zápase niekoľkými výbornými zákrokmi v prvej tretine. Neboli sme na tento súboj vôbec pripravení a on nám dal šancu,“ pochválil 25-ročného gólmana spoluhráč Oliver Ekman-Larsson. „Neboli sme schopní hrať a oni na nás vyleteli. Po prvej časti hry to bolo 0:2, ale bez Wedgewooda to pokojne mohlo byť 0:4 alebo 0:5,“ doplnil útočník Coyotes Derek Stepan. V drese Detroitu chytal Jimmy Howard a chytil 30 z 33 streleckých pokusov hostí.

Kľúčový zápas

„Bol to pre nás kľúčový zápas. Nechcem hovoriť, že sme museli vyhrať, ale rozpis hrá s vami, keď nastúpite doma proti tímu, ktorý hral i večer predtým,“ povedal tréner Red Wings Jeff Blashill. V drese hostí s dvomi asistenciami vynikol iba 19-ročný útočník Clayton Keller, ktorý bodoval už v šiestich zápasoch po sebe.

Hráči Vegas Golden Knights neuspeli v New Yorku, domácim hokejistom Rangers podľahli 4:6. Nováčik súťaže prehral v dvoch stretnutiach po sebe vôbec prvýkrát v sezóne. „Zlatí rytieri“ viedli po prvej i druhej tretine (2:1 a 4:2), ale Rangers rozhodli o svojom triumfe štyrmi gólmi v poslednej časti hry. Víťazný strelil v 55. min Mika Zibanejad. Potomok iránskeho otca a fínskej matky si pripísal aj dve asistencie a stal sa prvou hviezdou zápasu. „Myslím si, že v tretej tretine sme odpovedali skvelo a mali by sme na tom stavať,“ uviedol 24-ročný držiteľ švédskeho pasu.

Správna cesta

Švédsky gólman Rangers Henrik Lundqvist zneškodnil 30 z 34 striel súpera a zvíťazil už v 408. stretnutí NHL, čím sa v historických tabuľkách osamostatnil pred Glennom Hallom na deviatom mieste. „Dostali sme sa do ťažkej pozície, ale napokon sme našli správnu cestu. Všetci sa veľmi snažili, najmä v tretej tretine, aby sme sa o to pokúsili,“ vyhlásil „Kráľ Henrik“.

Hokejisti Winnipegu Jets triumfovali na ľade Minnesoty Wild tesne 2:1. V drese víťazného mužstva nefiguroval v zostave slovenský útočník Marko Daňo.

SUMÁRE NHL

UTOROK

New York Rangers – Vegas Golden Knights 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Góly: 3. Vesey (Desharnais, McDonagh), 22. Zuccarello (Rick Nash, K. Hayes), 46. Kreider (Zibanejad, Zuccarello), 50. Bučnevič (Zibanejad), 55. Zibanejad (Desharnais, Bučnevič), 59. Grabner (Fast) – 6. O. Lindberg (Tuch, Engelland), 20. R. Smith (Marchessault, C. Miller), 28. R. Smith (Marchessault, W. Karlsson), 39. Perron (z trest. strieľania)

Detroit Red Wings – Arizona Coyotes 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Góly: 2. Nyquist, 3. Glendening (Frk, Kronwall), 34. Mantha (Athanasiou, D. Larkin), 40. D. Larkin (Helm), 59. Helm (Abdelkader, Zetterberg) – 32. Demers (Keller, Fischer), 42. Cousins (M. Kempe, Clendening), 57. Perlini (Keller)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:57 min, -1, 1 „hit“

Minnesota Wild – Winnipeg Jets 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 46. Kunin (Niederreiter, E. Staal) – 8. Connor (Scheifele, T. Myers), 41. Ehlers