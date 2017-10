Obranca klubu NHL Montreal Canadiens Mark Streit sa rozhodol ukončiť kariéru

MONTREAL 31. októbra (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky hokejový obranca Mark Streit, ktorý naposledy pôsobil v tíme zámorskej NHL Montreal Canadiens, ukončil aktívnu kariéru. Tridsaťdeväťročný rodák z Englisbergu prišiel do „Mekky hokeja“ pred aktuálnou sezónou ako posila do zadných radov, no odohral iba dva zápasy bez bodového zisku a v dvoch ďalších sa mu neušlo miesto v zostave.

Potom ho vedenie klubu umiestnilo na waiver listinu. Z nej si ho žiadny iný klub nevybral, takže mal následne putovať do záložného tímu Canadiens Laval Rocket, ktorý pôsobí v AHL. To však odmietol. Obe strany sa dohodli na ukončení kontraktu a Streit si začal hľadať nové pôsobisko, nakoniec mesiac a desať dní pred dovŕšením štyridsiatky oznámil koniec kariéry.

V zámorskej profilige Mark Streit odohral 786 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 434 bodov (96 gólov + 338 asistencií). V uplynulej sezóne sa tešil zo Stanley Cupu, ktorý získal ako hráč Pittsburghu Penguins. Bol tiež dlhoročným kapitánom švajčiarskej reprezentácie.