Video: Tridsaťročný Šipačov okorenil gólom svoj debut v NHL, tlieskali mu aj Agassi a Grafová

LAS VEGAS 16. októbra (WebNoviny.sk) – Ruský hokejista Vadim Šipačov v nedeľu debutoval vo veku 30 rokov v severoamerickej NHL a svoj prvý štart v drese Vegas Golden Knights okorenil gólom. Rodák z Čerepovca odohral pri triumfe 3:1 nad Bostonom Bruins 10:26 min.

Strelecky sa presadil v druhej tretine, keď zvýšil na priebežných 2:0 a napokon to bol víťazný gól. Šipačovovi po góle aplaudovali napríklad niekdajší skvelý tenista Andre Agassi a jeho žena Steffi Grafová, takisto bývalá svetová jednotka, ktorí navštívili T-Moblie Arenu v Las Vegas. Prvý gól v NHL strelil aj 21-ročný útočník Alex Tuch.

Šipačov podpísal v máji so „zlatými rytiermi“ zmluvu na dva roky v hodnote 9 miliónov a mal byť prvým centrom nováčika profiligy, no vedenie organizácie ho preradilo do nižšej AHL.

Golden Knights v úvode svojej premiérovej sezóny v NHL potrebovali zoštíhliť káder a odniesol si to práve Šipačov, ktorý cestou na farmu nemusel prejsť waiver listinou, z ktorej by si ho mohol zobrať akýkoľvek tím profiligy. Las Vegas sa však zranil Erik Haula a v nedeľu sa dvojnásobný víťaz Gagarinovho pohára dočkal svojho prvého štartu v NHL.