Video: Wawrinka neprešiel cez Medvedeva, semifinále US Open si nezahrá ani Federer

Semifinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku bude bez švajčiarskych tenistov Rogera Federera a Stana Wawrinku.

Rus Daniil Medvedev nasadený ako piaty si poradil s Wawrinkom (23.) za 2:34 h 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1. V nočnej seanse na Štadióne Arthura Ashea turnajová trojka Federer neustál päťsetový súboj s nenasadeným Bulharom Grigorom Dimitrovom a za 3:12 h prehral 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Semifinále Medvedev – Dimitrov znamená, že jeden z týchto tenistov sa po prvý raz v kariére prebojuje do finále na grandslamovom turnaji.

Dimitrovovi sa pred US Open nedarilo

Dvadsaťosemročný Dimitrov už bol v semifinále na Australian Open 2017 a na Wimbledone 2014, ale o singlový titul na „veľkej štvorke“ dosiaľ nikdy nebojoval. Jeden z najväčších úspechov kariéry prišiel pre Bulhara v čase, keď mu v rebríčku ATP patrí až 78. priečka a pred US Open prehral sedem z ôsmich zápasov na hlavnom profiokruhu.

„V prvom sete som bol trochu nervózny a hľadal som svoj herný rytmus. Potreboval som si zvyknúť na najväčší štadión, kde som predtým hodnú chvíľu nehral. Súper dobre podával a to počas celého zápasu. Vravel som si vtedy, že musím vytrvať a zostať v zápase čo najdlhšie. Vedel som, že fyzicky som na tom veľmi dobre. Po druhom sete som vycítil, že som našiel úderový rytmus. Súper hral dobre, ale na konci už nebol stopercentne v poriadku. Predsa len v päťsetovom zápase sa môže čokoľvek prihodiť,“ skonštatoval Grigor Dimitrov v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Federer nezíska 21. grandslamový titul

Už 38-ročný Federer nevyužil ďalšiu šancu rozšíriť svoju úctyhodnú zbierku o 21. grandslamový titul a šiesty z US Open.

Od jeho víťaznej série z rokov 2004 – 2008 pridal už iba dve finálové a ďalšie tri semifinálové účasti na newyorskom betóne. V závere zápasu s Dimitrovom, s ktorým mal predtým bezchybnú bilanciu 7-0, pôsobil unaveným dojmom a zrejme mal aj nejaký zdravotný problém.

Pred začiatkom piateho setu využil možnosť medicínskeho ošetrenia, ale v zápase pokračoval. Najmä z bekhendovej strany však kopil chyby a celkový počet nevynútených chýb (60-41) vyznel jasne v jeho neprospech.

Rovnako dôležitým faktorom bolo (ne)premieňanie brejkových príležitostí, Švajčiar využil len 4 zo 14. Malou útechou pre bazilejského rodáka je historický fakt, že sa stal najstarším miestnym štvrťfinalistom US Open od roku 1991. Vtedy bol v osmičke aj štvorke najlepších na US Open Američan Jimmy Connors ako 39-ročný.

„Skúsil som sa uvoľniť, niečo zmeniť, či to nebude lepšie. Ale nebavme sa o mojom tele, toto je Grigorov okamih a nie môj. Je to v poriadku,“ cituje prvé slová Federera portál ATP Tour. „Roger hral výborne od základnej čiary. Dobre mixoval údery a dostával ma do problémov s rytmom,“ pochválil svojho súpera Dimitrov. Víťaz koncoročného výberového turnaja ATP Finals z roku 2017 a bývalá svetová trojka má ako bonus k štvrťfinálovej účasti aj výrazný skok v rebríčku ATP. V jeho virtuálnej verzii Dimitrovovi patrí už 25. priečka, čo je posun o 53 miest oproti situácii spred turnaja.

US Open – dvojhra mužov – štvrťfinále

utorok

Daniil Medvedev (Rus.-5) – Stan Wawrinka (Švaj.-23) 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

Grigor Dimitrov (Bul.) – Roger Federer (Švaj.-3) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2