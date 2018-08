Víťazstvo je dôležité, súper veľkou motiváciou. Vyhlásil kouč Slovana pred zápasom proti Rapidu Viedeň

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenského futbalového vicemajstra ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok úvodný zápas 3. predkola Európskej ligy 2018/2019 proti rakúskemu tímu Rapid Viedeň.

Duel na Pasienkoch má výkop o 21.05 h SELČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Poliak Pawel Raczkowski. Odveta je na programe o týždeň 16. augusta o 21.00 h na štadióne Rapidu.

Bratislavské mužstvo v predošlých fázach prešlo cez moldavský Milsami Orhei a maltský FC Balzan. Pre Rakúšanov to bude premiéra v tohtosezónnej edícii kontinentálneho pohára číslo dva.

Súboj s Rapidom veľkou motiváciou

Slovan sa bude spoliehať na svoju hlavnú útočnú zbraň – slovinského zakončovateľa Andraža Šporara. Dvadsaťštyriročný rodák z Ľubľany má v úvode sezóny skvelú streleckú fazónu, keď sa v šiestich stretnutiach presadil 8-krát.

„Už sa tešíme na prestížne derby s Rapidom Viedeň, bude to veľký zápas. Na Rapid si prajem plný štadión a parádnu atmosféru,“ vyhlásil Šporar pre klubový web Slovana.

„Belasí“ sa na duel s Rapidom naladili ligovým triumfom v Michalovciach (2:1). „Priestor dostali viacerí hráči, ktorí doteraz nemali takú minutáž v lige či pohári. Som veľmi rád, že títo hráči sa zhostili svojich úloh tak, ako mali. Víťazstvo je pre nás veľmi dôležité, máme ďalšie tri body do tabuľky a môžeme sa koncentrovať na súboj s Rapidom Viedeň, ktorý je pre nás veľkou motiváciou,“ povedal podľa oficiálnej stránky bratislavského klubu tréner Martin Ševela, ktorý priznal, že mu viacerí hráči dobrými výkonmi zamotali hlavu. „Mám príjemné starosti a nebude pre mňa jednoduché vybrať správnu jedenástku na Rapid,“ doplnil kouč Slovana.

Ševela v minulosti už dvakrát natrafil na Rapid Viedeň. V play-off EL 2016/2017 ako tréner AS Trenčín neuspel (0:4 doma, 2:0 vonku), ale ešte ako hráč Interu Bratislava nastúpil v obidvoch víťazných stretnutiach v rámci 1. kola Pohára UEFA (1:0 doma, 2:1 vonku).

Bude to ťažký súper

Slovan a Rapid sa na európskej pohárovej scéne stretli v Pohári Intertoto 2007. Vo Viedni zvíťazili domáci 3:1, v odvete sa zrodil najtesnejší triumf Slovana (1:0) a ďalej tak prenikli Rakúšania. Ak zalovíme hlbšie do histórie, Rapid postúpil cez Slovan aj vo štvrťfinále Stredoeurópskeho pohára 1956 po výsledkoch 3:0 a 1:3. Do tretice by to však mohlo dopadnúť lepšie pre slovenského zástupcu.

„Bude to ťažký súper a zároveň veľký zápas, na ktorý sa všetci tešíme. Bolo by výborné doma neinkasovať a streliť nejaký gól, aby sme si vytvorili dobrú pozíciu do odvety. Verím, že nás prídu podporiť aj fanúšikovia, ktorých budeme potrebovať,“ podotkol na webe Slovana krídelník Filip Hološko.

Na ihrisku málo komunikovali

Rapid v sobotu v rakúskej najvyššej súťaži doma iba remizoval s Altachom (1:1). Nenadviazal na predošlé dva tohtosezónne súťažné vystúpenia, ktoré zvládol víťazne.

„Nemali sme svoj deň. Niekedy sa stane, že máte trochu smolu, ale šťastie k vám raz nakloní. Takýto výsledok sme nemali v pláne, na ihrisku sme málo komunikovali,“ povedal po stretnutí kouč Rapidu Goran Djuricin.

„Prvé dva zápasy v sezóne boli dôležité pre naše sebavedomie a naznačili, ako to v tejto sezóne môže vyzerať, ale to, ako na tom naozaj sme, uvidíme približne až v polovici októbra. Musíme si teda ešte niekoľko týždňov počkať,“ povedal pred niekoľkými dňami kapitán Rapidu Stefan Schwab a zdôraznil, že jedným z cieľov Viedenčanov je postup do skupinovej fázy EL.

Pivarník vidí skôr úspech Rapidu

Dres Rapidu si v minulosti obliekalo viacero slovenských futbalistov – Roman Pivarník, Marek Penksa, Ján Novota, Peter Hlinka a Jozef Valachovič. Posledný menovaný dokonca nastupoval aj za Slovan.

„Nemyslím si, že medzi mužstvami je veľký kvalitatívny rozdiel, ale skôr favorizujem Rapid. Samozrejme, aj Slovan má veľkú kvalitu, ale keď sa pozriem bližšie na to, kto by z tejto dvojice mohol postúpiť, percentuálne mi to vychádza 55:45 v prospech rakúskeho tímu. Podľa mňa môže v tomto dvojzápase silno zavážiť aj psychologické hľadisko,“ uviedol pre agentúru SITA Roman Pivarník, momentálne kouč českej Zbrojovky Brno.