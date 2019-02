Víťazstvo nad Dinamom potešilo, ale sezóna v KHL nie, hodnotí kapitán „belasých“ Sersen

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Slovan Bratislava sa stredajším triumfom nad Dinamom Minsk 3:2 rozlúčili pre ročník 2018/2019 s domácim Zimným štadiónom Ondreja Nepelu. Sezónu ukončia na klziskách súperov.

Slovan v stredu prehrával 0:2

Na tohtoročnú derniéru bolo priamo na bratislavskom „zimáku“ zvedavých 5932 platiacich divákov.„Teší nás, že prišli fanúšikovia v hojnom počte. Po slabšom začiatku sme zápas dokázali otočiť a vyhrať ho a aspoň takto ich potešiť. Prvá tretina z našej strany nebola ideálna, potom sme pridali a otočili sme to, za čo sme radi,“ povedal kapitán „belasých“ Michal Sersen.

Hostia si v priebehu úvodných 13. min utvorili dvojgólové vedenie. Slovan napokon v každej tretine strelil gól a uhral tesný triumf. Necelých päť minút pred koncom tretej tretiny zamieril na trestnú lavicu útočník Slovana Rudolf Červený, domáci však náporu bieloruského tímu odolali. „Chceli sme za každú cenu vyhrať tento zápas. Ďakujem aj ostatným chalanom, že išli na doraz,“ uviedol Sersen.

Zostávajúce štyri zápas u súperov

Slovanisti už pred časom stratili možnosť postúpiť do play-off KHL a pomaly nastal čas na bilancovanie sezóny. „Teší ma, že sme vyhrali zápas. Síce máme stále štyri duely pred sebou, ale s touto sezónou nemôžeme byť spokojní. Ako hovorím, víťazstvo potešilo, ale sezóna nie,“ vyhlásil 33-ročný obranca.

Kabínu „belasých“ najnovšie opustil spomínaný český krídelník Červený. Jedinému slovenskému účastníkovi v KHL však stále zostáva odohrať na záverečnom výjazde štyri stretnutia.

„Či ešte niekto odíde alebo nie, bude to náročné. Už teraz hráme prakticky na tri formácie. Všetci vieme, že v tejto lige je to veľmi náročné. Hrá sa stále vo vysokom tempe. Čakajú nás ešte stretnutia proti veľmi kvalitným súperom. Čakajú nás dva top tímy – Jokerit Helsinki a CSKA Moskva – a dve mužstvá, ktoré bojujú o play-off. Z ich strany pôjde o všetko, my im to nebudeme chcieť pustiť zadarmo,“ uzavrel Michal Sersen.