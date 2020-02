Vláda Smeru-SD s opozíciou alebo predčasné voľby, Slováci prejavili svoj názor v prieskume

Tretina Slovákov (33,1 percenta) si vie predstaviť vládu strany Smer-SD s opozičnými stranami, polovica opýtaných (49,8 percenta) by si však v takejto situácii radšej zvolila možnosť predčasných volieb. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre relácie Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza.

Niekoľko táborov

Zvyšných 17,1 percenta oslovených nevedelo odpovedať. Agentúra Focus položila v respondentom nasledujúcu otázku: Predstavte si, že by po parlamentných voľbách vznikla situácia, že by novú vládu mohli zostaviť len strana Smer-SD spoločne s niekoľkými opozičnými stranami. Ktorú z nasledujúcich možností by ste uprednostnili?

Vládu Smeru a opozičných strán by si zvolilo 91 percent voličov Smeru, za nimi nasledujú priaznivci Slovenskej národnej strany (SNS) so 44 percentami a Mostu-Híd (43 percent).

So vznikom takejto vlády by nesúhlasili voliči strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorí by si radšej vybrali predčasné voľby, a to konkrétne 94 percent z nich.

Spýtali sa stoviek respondentov

Rovnaký názor majú aj voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) – 85 percent, Progresívneho Slovenska(PS)/Spolu – 82 percent a potom aj priaznivci strany Za ľudí (76 percent).

Pri stranách Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Sme rodina a Kotlebovci-Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) by vládu Smeru s opozíciou privítala tretina ich prívržencov.

Prieskum uskutočnila agentúra Focus od 15. do 22. januára 2020 na vzorke 1 013 respondentov.