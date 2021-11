Vlhovej výkon v Levi zhodnotila Shiffrinová, Slovenka podľa nej v oboch kolách lyžovala lepšie a stabilnejšie

Takmer do roka a do dňa zopakovala Petra Vlhová svoje víťazstvo v prvom z dvojice slalomov vo fínskom Levi. A v oboch prípadoch nechala za sebou svoju najväčšiu súperku Mikaelu Shiffrinová.

Zatiaľ čo pred rokom triumfovala Slovenka nad americkou rovesníčkou s náskokom 18 stotín sekundy, aktuálne to bolo 31 stotín, keď v oboch kolách dosiahla najlepší čas. Rakúsky športový portál Laola1.at dokonca píše o životných slalomových jazdách v podaní 26-ročnej Slovenky.

Pociťuje viac voľnosti

„Milujem preteky v Levi, veľmi rada súťažím na tomto svahu. Teším z víťazstva, je to pre mňa naozaj výnimočné miesto,“ skonštatovala Petra Vlhová podľa rakúskeho zdroja. Obhajkyňa veľkého glóbusu za celkový triumf v SP dosiahla prvé víťazstvo pod vedením švajčiarskeho trénera Maura Piniho, ktorý v medzisezóne vystriedal úspešného, ale často až príliš nekompromisného Taliana Livia Magoniho.

„Som šťastnejšia a pociťujem viac voľnosti. Ja sa však nemením preto, že som zmenila trénera. Stále som tá istá. Dnešok (20. novembra pozn. redakcie) je úžasný deň nielen pre mňa, ale celý môj tím,“ podotkla Vlhová aj na adresu nového šéfa svojho tímu.

Dobrý štart do sezóny

Pred sobotňajšími pretekmi sa od Shiffrinovej očakávalo vyrovnanie historického rekordu Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v jednej disciplíne SP – dosiahol ich 46 v obrovskom slalome. Američanka sa však legendárnemu Švédovi nevyrovnala a 46. víťazstvo v slalome zatiaľ nepridala.

Namiesto toho Vlhová štvrtým triumfom vyrovnala Shiffrinovej rekordný zápis vo fínskom Laponsku. Američanka, ktorá mala v ostatných týždňoch problémy s chrbtom, to vzala s nadhľadom.

„Myslím si, že bolo celkom jasné, že Petra v oboch kolách lyžovala lepšie a stabilnejšie. Odstup medzi nami nebol veľký, ale rozdiel tam bol. Napriek tomu mám za sebou úspešný deň, ak vezmem do úvahy posledné tri či štyri týždne. Lyžovala som dobre, ale v niektorých sekciách to nebolo perfektné. Pódiové umiestnenie je však vždy dobrý štart do sezóny,“ priznala Shiffrinová.

Liensbergerová zaostala za Vlhovou

Až šieste miesto zostalo v prvom z dvojice fínskych slalomov pre Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. Úradujúca majsterka sveta aj držiteľka malého glóbusu v tejto najtočivejšej disciplíne zaostala za slovenskou víťazkou až o 1,28 s. a neobhájila tretiu priečku zo zjazdovky Levi Black spred roka.

„V mojich jazdách boli oblúky, na ktorých sa dá stavať, ale viem, že som už zajazdila aj lepšie. Pozitívne je, že zajtra sú ďalšie preteky a na nich môžem preukázať zlepšenie. Teším sa na nedeľu,“ skonštatovala Liensbergerová podľa portálu ORF.

Vlhová sa bude snažiť

Po troch pretekoch novej sezóny SP žien je na čele celkového poradia Shiffrinová so 180 bodmi a náskokom 12 bodov pred Slovinkou Andrejou Slokarovou. Vlhová na treťom mieste má 160 bodov a teda 20-bodové manko na americkú líderku.

Nedeľňajší slalom v Levi má rovnaké začiatky oboch kôl ako v sobotu. Prvé sa začne o 10.30 h. SEČ a druhé s tridsiatkou najlepších o 13.30 h. Vlhová bude mať na štarte prvého kola číslo sedem, s jednotkou pôjde Shiffrinová. „

Po víťazstve budú moje očakávania opäť vysoké. Samozrejme, môže to dopadnúť aj inak ako v sobotu, ale budem sa snažiť,“ ubezpečila Vlhová svojich fanúšikov.