Vo veku 91 rokov zomrel zakladateľ časopisu Playboy Hugh Hefner

LOS ANGELES 28. septembra (WebNoviny.sk) – Zakladateľ časopisu Playboy Hugh Hefner zomrel v stredu vo veku 91 rokov, informovalo o tom vedenie magazínu. “Hugh M. Hefner, americký idol, ktorý v roku 1953 predstavil svetu časopis Playboy a vybudoval z neho jednu z najznámejších amerických značiek v dejinách, skonal dnes pokojne, prirodzenou smrťou vo svojom dome, The Playboy Mansion, obklopený svojimi milovanými,“ uviedol zástupca spoločnosti Playboy Enterprises vo vyhlásení pre médiá. Hefner bol tiež politickým aktivistom a filantropom.

Hugh Marston Hefner sa narodil 9. apríla 1926 v Chicagu. Na obálke prvého vydania Playboya, ktoré sa dostalo do predaja v decembri 1953, bola herečka Marilyn Monroe. Pre magazín neskôr pózovali aj Kim Basinger, Drew Barrymore, La Toya Jackson, Nancy Sinatra, Samantha Fox či Carnie Wilson. Svoje príspevky na jeho stránkach v minulosti zverejnili napríklad autori ako Ian Fleming, Vladimir Nabokov, Chuck Palahniuk alebo Haruki Murakami.

Pózovala aj Drew Barrymore

Časopis, ktorého náklad v prvom roku dosiahol 200-tisíc výtlačkov, v priebehu piatich rokov prekročil milión a v sedemdesiatych rokoch 20. storočia mal viac ako sedem miliónov čitateľov. V 21. storočí však náklad klesol na tri milióny.

Hefner riadil Playboy zo svojich víl, najprv zo Chicaga a neskôr z Los Angeles, a stal sa okázalým symbolom životného štýlu, ktorý propagoval. Celé desaťročia bol známy ako fajčí fajku oblečený v hodvábnom pyžame a župane, obklopený modelkami z Playboya a celebritami. Podľa vlastných tvrdení si užil sex s viac ako tisíc ženami, z ktorých mnohé sa objavili na stránkach jeho magazínu.

V roku 1960 otvoril po celom svete sieť klubov, v ktorých mali čašníčky kostýmy so zajačími uškami a chvostíkmi. “Zajačik, králiček, má v Amerike sexuálny význam a vybral som si ho preto, že je to veselé zvieratko, plaché, čiperné, skackajúce – sexy,” vysvetlil v rozhovore z roku 1967 prečo si zvolil známe logo.

Zajačia ušká a chvostík

V rokoch 1969 až 1970 moderoval televíznu šou Playboy After Dark a v 21. storočí sa vrátil na televízne obrazovky v reality show The Girls Next Door, kde účinkoval spolu so svojimi tromi vtedajšími mladými priateľkami.

Hefner sa v roku 1959 po desiatich rokoch rozviedol so svojou prvou manželkou Mildred Williams, s ktorou mal dcéru Christie a syna Davida. Neskôr sa ešte dva razy oženil, no medzitým vystriedal mnoho žien.

Jeho druhou ženou sa v roku 1989 stala Playmate Kimberley Conrad, ktorá mu porodila synov Marstona Glenna a Coopera Bradforda. Po takmer desiatich rokoch sa rozišli a v roku 2010 rozviedli. Jeho súčasnou, treťou manželkou bola Crystal Harris, s ktorou sa oženil 31. decembra 2012. Ďalšími mladými ženami, s ktorými žil vo svojej vile, boli napríklad Holly Madison, Bridget Marquardt alebo Kendra Wilkinson.

V roku 1985 Hefner prekonal slabú mŕtvicu a väčšiu zodpovednosť za spoločnosť prenechal dcére, ktorá bola prezidentkou, neskôr výkonnou riaditeľkou a v roku 2009 odišla.

Keď sa ho The New York Times v roku 1992 pýtal, na čo je najviac hrdý, odpovedal, že na to, že zmenil prístup k sexu.