Vodiči pozor na uzávierku diaľnice D1 v úseku Levoča – Spišské Podhradie vrátane tunela Šibenik

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Vodiči musia rátať s dopravným obmedzením na úseku diaľnice D1 Levoča – Spišské Podhradie vrátane tunela Šibenik od soboty 6. mája do pondelka 8. mája.

Ako informoval agentúru SITA prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, ľavý jazdný pruh vrátane ľavej tunelovej rúry tunela Šibeník bude uzavretý od soboty 6. mája od 7:00 do pondelka 8. mája do 15:00. Pravý jazdný pás vrátane pravej tunelovej rúry tunelu Šibeník bude uzavretý od soboty 6. mája od 9:00 do pondelka 8. mája do 17:00.

Na uzavretých úsekoch diaľnice vrátane tunela Šibenik budú vykonávať servis na technologických zariadeniach tunela a diaľnice. Obchádzky bude vedená od diaľničnej križovatky Levoča po ceste I/18 cez mesto Levoča a opätovne sa autá napoja na diaľnicu D1 v križovatke Spišské Podhradie.