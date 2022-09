Inflácia 17, ale možno aj 22 percent. Kažimír predostrel scenáre pre budúci rok a ani jeden nie je dobrý

aktualizované 28. septembra 10:50

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že slovenská ekonomika v budúcom roku poklesne. V rámci júnovej predikcie pritom centrálna banka ešte odhadovala, že slovenská ekonomika v budúcom roku dosiahne rast 1,9 %.

Inflácia možno až 22 percent

NBS sa taktiež domnieva, že inflácia v ďalšom roku dosiahne dvojcifernú úroveň, počíta zároveň s poklesom reálnych miezd. „Existujú predpovede, pri ktorých by si človek prial, aby sa nikdy nenaplnili,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.

Aj ich aktuálna jesenná prognóza bude patriť podľa neho do tejto kategórie. Na základe toho, čo sa deje vo svete, budúci rok bude podľa Kažimíra veľmi náročný, náročnejší ako tento rok.

Priemerná celoročná inflácia by v budúcom roku mohla podľa Kažimíra dosiahnuť 18 %. „Pri tomto sme počítali s tým, že sa ceny energií pre domácnosti približne zdvojnásobia,“ doplnil guvernér centrálnej banky. Inflácia by v budúcom roku tak dokonca mohla dosiahnuť v niektorom mesiaci roka aj 22 %.

Hrozí ekonomická recesia?

V rámci ideálneho scenára, pri ktorom by sa vláde podarilo prostredníctvom opatrení dostať regulované ceny na úroveň maximálne 50-percentného navýšenia, vtedy NBS očakáva v budúcom roku vrchol inflácie 17 %, s priemernou ročnou infláciou 14 %.

Rast slovenskej ekonomiky by sa vtedy mohol obnoviť v druhej polovici budúceho roka a zosilnieť by mal aj rast príjmov. Inflácia podľa Kažimíra zrejme výraznejšie poklesne až začiatkom roku 2024. „Zostane však na vyššej úrovni, ako sme boli zvyknutí, a to až do konca roku 2024,“ dodal Kažimír.

Ako pokračoval viceguvernér centrálnej banky Ľudovít Ódor, v základnom scenári teda očakávajú pokles slovenskej ekonomiky v budúcom roku o 1 %. Súvisí to podľa neho s energetickým cenovým šokom a ak by to tak ostalo, ekonomika by sa recesii nevyhla. Dosiahnutie predkrízovej úrovne sa zároveň podľa neho posúva na koniec budúceho roka.

Trh práce môže byť podľa Ódora relatívne odolný. „Pokles zamestnanosti bude mierny, zamestnanosť sa udrží relatívne vysoko,“ povedal Ódor. Sú segmenty trhu, kde je stále podľa neho nedostatok ľudí. Čo sa týka miezd, v budúcom roku očakáva NBS nárast okolo 11,6 % a v roku 2024 okolo 9 %.