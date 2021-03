Daňová brzda v ústavnom zákone? Okrem politikov SaS a OĽaNO rozdeľuje tento návrh aj ekonómov

Poslanci už po tretíkrát presunuli rokovanie novely o ústavnom zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý krotí štátne výdavky prostredníctvom takzvanej dlhovej brzdy. Dôvodom sú spory ohľadne daňovej brzdy, ktorú chce do zákona presadiť SaS.

Jej cieľom je zafixovať celkové daňové zaťaženie voči hrubému domácemu produktu (HDP) na približne dnešnej úrovni, čo je 39,6% za rok 2020. To by znamenalo, že v prípade krízy alebo iných nepredvídaných výdavkov by štát nemohol občanom zvyšovať dane, odvody a poplatky.

SaS neustúpi

Okrem toho chce strana zaviesť aj postupné klesanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia, čím by sa podľa predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča (SaS) stala zo Slovenska konkurencieschopnejšia krajina.

„Nižším zaťažením aktivity by sa akceleroval rozvoj našej krajiny. Zároveň nemožnosť zvyšovania daňového zaťaženia vytvorí skutočný tlak na efektívnejšie využívanie verejných financií,“ uviedol pre portál voFinanciách.sk Viskupič.

Debata o návrhu SaS sa v parlamente presunula už vlani v decembri a v januári tohto roka. O vypustenie z aktuálnej schôdze podľa Richarda Sulíka (SaS) požiadal minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 4. mája.

„Zvyšovanie daní je pre stranu SaS červená čiara. Trváme na zakomponovaní daňovej brzdy aspoň v základnej jednoduchej forme limitujúcej percentuálnu výšku celkového daňového zaťaženia voči HDP,“ avizuje Viskupič, že neplánujú ustupovať.