Kuriérstvo: Prilepšenie ale aj plnohodnotná kariéra nielen počas pandémie

„Dobrý deň, tu kuriér. Mám pre Vás objednávku,“ je veta, ktorú za posledné dva roky počúvajú zákazníci pravidelne. Bez ohľadu na obmedzenia si takto môžu v pomerne krátkom čase zaobstarať takmer čokoľvek počnúc obedom a končiac liekmi.

Tento komfort by však nebol možný bez samotných pracovníkov donáškových služieb, a tak nečudo, že firmy stále hľadajú vhodných uchádzačov na túto pozíciu.

Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti Profesia, ktorá v tejto oblasti za tretí štvrťrok tohto roka evidovala rekordných 347 pracovných ponúk, pričom mnoho z nich nevyžaduje predchádzajúcu prax.

Práca pre každého

Najväčší benefit práce kuriéra býva flexibilita, teda možnosť vybrať si tempo akým pracujú, začiatok, dĺžku pracovného času, či času voľna. Zamestnať sa ako kuriér je tak jednoduché nie len pre ľudí, ktorí kvôli pandémií stratili prácu, ale aj pre študentov, dôchodcov, osamelých rodičov alebo osoby so zdravotným obmedzením. Kuriérovanie môže byť plným, ale často je dodatočným zárobkom pri inej práci.

„Znevýhodnené skupiny ľudí, ktorí majú problém získať stabilné zamestnanie, môžu nájsť v kuriérovaní ideálny spôsob privyrobenia,“ potvrdila za spoločnosť Wolt Jana Jarošová.

Častejšie však na tieto ponuky reagujú muži než ženy, pričom prevláda veková skupina uchádzačov od 25 do 34 rokov a študentov od 15 do 24 rokov. Takéto inzeráty však podľa Profesie zaujmú len 3 percentá uchádzačov nad 55 rokov.

Podmienky sú minimálne

Zamestnať sa ako kuriér však môže každý, kto už dosiahol 16 rokov, má smartphone a zabezpečí si zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve. Cudzinci, ktorí nepochádzajú z krajín Európskej únie však musia doložiť aj pracovné povolenie.

„Okrem toho potrebujú aj živnostenské oprávnenie, ale ani v prípade, že ho nemajú, nie je nič stratené,“ uviedla Soňa Mesiariková, country manažérka pre Bolt Food na Slovensku.

Spoločnosti totiž umožňujú možnosť takzvaného pripojenia sa k partnerskej flotile, ktoré funguje na princípe bežnej pracovnoprávnej zmluvy. Tú podľa údajov Profesie ponúkalo tento rok 53 percent zamestnávateľov, pričom ju ponuky spolupráce na živnosť prevyšovali len o 4 percentá.

Po výbere formy spolupráce absolvujú noví zamestnanci krátke školenie a môžu ísť pracovať. Je pri tom na nich, či si na rozvoz zvolí vlastné auto, skúter alebo bicykel. Niektoré firmy však svojim kuriérom poskytujú aj kolobežky.

Sloboda platí tak pre pracovný čas ako aj pre zárobok

Bežnou súčasťou je aj výbava v podobe termoizolačnej tašky na prepravu jedla a ochranné prvky podľa typu prepravy, napríklad pre cyklistov bundy či tričká s bezpečnostnými prvkami.

Kuriér si potom sám vyberá, kedy a ako dlho budú pracovať. „Môže rozvážať po večeroch, pár hodín cez obedy, alebo v akýkoľvek čas si praje. Rovnako môže odmietnuť a prijať ktorúkoľvek objednávku,“ vysvetlila Jarošová

To koľko však zarobí, záleží na počte odpracovaných hodín či objednávok, bonusovom systéme firmy či regióne v ktorom sa nachádza.

„V roku 2021 vidíme v ponukách práce priemernú mzdu 993 eur v hrubom. Inzeráty, ktoré požadujú prax ponúkajú v priemere 1121 eur a tie, čo sú vhodné pre začiatočníkov v priemere 890 eur,“ uviedla v mene Profesie, jej PR manažérka, Nikola Richterová.

Orientačné sumy uviedli aj dve veľké spoločnosti, ktoré sa venujú rozvozu jedla a tovaru. V prípade Woltu sa jednalo o priemerný zárobok 8 až 12 eur za hodinu, zatiaľ čo Bolt uviedol priemerný hodinový zárobok ako 10 až 20 eur.

Povinnostiam sa ujsť nedá

Ak by ich zárobok za rok 2021 presiahol sumu 2 255,72 eura, musí sa zdaniť, a to bez ohľadu na to či sa jedná o študentov alebo dôchodcov a či pracujú na živnosť, trvalý pracovný pomer alebo dohodu.

Rozdiel je akurát v tlačive, pretože pri trvalom pracovnom pomere alebo dohode vyžaduje Finančná správa daňové priznanie typu A, zatiaľ čo pri živnosti sa využíva typ B.

Povinnosti voči zdravotným poisťovniam pri takejto práci vznikajú najčastejšie živnostníkom, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie.

Budú totiž musieť začať platiť poistné, ktorého výšku však zdravotné poisťovne vypočítajú na základe daňového priznania, o ktorom ich informuje Finančná správa.

V prípade ostatných druhov pracovných pomerov sa o poistné starať nemusia pretože v prípade trvalého pracovného pomeru za nich poistné odvádza zamestnávateľ, zatiaľ čo v prípade dohody sa zdravotné poistenie neplatí.

Osobitne sa povinností voči poisťovniam nemusia báť ani dôchodcovia. „Ak si chcú popri dôchodku privyrobiť ako kuriéri, niet dôvodov na dopustenie sa pochybení. Stále ich evidujeme ako poberateľov dôchodkov,“ objasnil Matej Štepiansky, z poisťovne Dôvera.

Podľa Petry Pupalovej zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne by si však mali kuriéri mali dať pozor na to, aby v prípade pracovného vzťahu predložili zamestnávateľovi všetky potrebné doklady, ktoré ho oslobodzujú od platenia poistného alebo mu túto povinnosť znižujú.

Jedná sa väčšinou o potvrdenie o tom, že má zamestnanec zníženú mieru poklesu zdravotnej spôsobilosti, teda je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo potvrdenie o tom, že zamestnanec poberá starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok.

Živnostníci to majú o čosi ťažšie

Povinností voči Sociálnej poisťovni vznikajú primárne tiež živnostníkom, ale najčastejšie až druhým rokom podnikania. Aj tu totiž platí, že vznik a výška povinného poistenia závisí od daňového priznania, ktoré živnostník za predchádzajúci kalendárny rok podal.

„V takom prípade mu písomne oznámime, či mu povinné poistenie vzniklo a v akej výške má odvádzať mesačné poistné,“ doplnila za Sociálnu poisťovňu Jana Hrabková.

Jednoduchšie to majú zamestnanci alebo dohodári, za ktorých povinnosti voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ. V prípade dohody si dôchodcovia a študenti môžu dokonca u zamestnávateľa uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

Jej výhodou je zvýšenie čistého príjmu dohodára, pretože zamestnávateľ za neho nemusí odvádzať poistné na dôchodkové poistenie. Platí to však iba pri príjme do 200 eur mesačne.

Z vyššieho príjmu sa už poistné musí platiť, pričom sa táto výnimka môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Kuriéri, ktorí pracujú na dohodu vo viacerých firmách, by sa preto mali rozhodnúť, u ktorého z nich si budú túto výnimku uplatňovať.