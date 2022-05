Matovičova prorodinná politika podporí rast inflácie, odborníčka poukázala na viacero nezmyslov v predstavenom návrhu

Prijímanie prorodinných opatrení bez toho, aby boli podložené komplexnou analýzou ich dopadov a prešli riadnou odbornou diskusiou, vytvára nežiadúci precedens aj do budúcna.

Efektívne využitie verejných zdrojov musí byť nadradené politickým prioritám. Vo svojom článku to uviedla členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Anetta Čaplanová.

Matovičov balíček pomoci zvýši infláciu

Dôraz na podporu rodín s deťmi podľa nej vytvára riziko, že bude dodatočne potrebné vynaložiť ďalšie zdroje na kompenzáciu tých ohrozených skupín, ktorých sa predstavené opatrenia nedotýkajú, alebo sú pre ne nedostatočné.

„Samotné zahrnutie navrhnutých opatrení do balíčka označovaného ako protiinflačný je mätúce. Zavedenie týchto opatrení má predpoklady infláciu zvyšovať a nebude pôsobiť protiinflačne,“ upozorňuje.

Tieto opatrenia podľa Čaplanovej vzhľadom na ich trvalý charakter vytvárajú do budúcna fiškálnu záťaž. „Je na mieste otázka, či má byť v súčasných nestabilných ekonomických podmienkach spojených s vysokou mierou neistoty prioritou prijímanie opatrení, ktoré zaťažia rozpočet výraznými trvalými výdavkami,“ tvrdí.

Prídavky na dieťa majú vekom rásť

Členka RRZ upozorňuje na to, že zvýšenie daňového bonusu sa má odstupňovať podľa veku dieťaťa. Paradoxom podľa nej je, že daňový bonus na dieťa staršie ako 15 rokov má byť od začiatku budúceho roka len v polovičnej výške v porovnaní s výškou daňového bonusu na dieťa mladšie ako 15 rokov v sume 100 eur.

Prídavok na dieťa má stúpnuť na 50 eur mesačne bez ohľadu na vek dieťaťa. „Vo viacerých krajinách (napr. Česká republika, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) však rastie výška prídavku na dieťa s vekom dieťaťa, keďže staršie deti vyžadujú vyššie výdavky,“ uviedla. Navrhované opatrenia podľa Čaplanovej neovplyvnia len rodiny s deťmi, ale celú spoločnosť a ekonomiku.

„Ak sa na pokrytie dodatočných výdavkov použije rast daňových sadzieb pre vybrané firmy, možno očakávať, že si nájdu spôsob, ako aspoň časť dodatočného daňového zaťaženia preniesť do cien, resp. znížiť svoj zisk. Vyššie selektívne daňové zaťaženie naviac zvýši neistotu v podnikateľskom prostredí na Slovensku a môže odradiť firmy, ktoré zvažujú svoj vstup do slovenskej ekonomiky,“ dodala.

Zmena daňového bonusu

Od júla tohto roka sa má prídavok na dieťa podľa návrhu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti.

Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur.

Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 50 eur na dieťa.

Rezort financií tiež plánuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy.

Po novom by mali mať rodičia podľa Matoviča nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura. Výška daňového bonusu by sa však podľa ministra financií mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.