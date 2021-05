„Menej je viac,“ odkazuje vláde živnostenská komora, podľa ktorej by sa dane mali znižovať a nie rásť

aktualizované 6. mája, 16:53

Pri návrhu daňových a odvodových sadzieb Slovenská živnostenská komora (SŽK) odporúča vláde zvoliť princíp „menej je viac“.

Ponechanie súčasných sadzieb a ich prípadné zníženie, spolu s odstránením rôznych výnimiek, zjednodušia daňový a odvodový systém a v konečnom dôsledku to môže viesť k vyššiemu výberu daní a odvodov do štátneho rozpočtu. Uvádza sa to v stanovisku SŽK k daňovo-odvodovej reforme, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ Úradu SŽK Jaroslav Juriga.

Živnostníci vnímajú potrebu zmien v oblasti daní a odvodov. „Očakávame konkrétne predložené návrhy s vyjadrením dopadu navrhovaných zmien, na príprave ktorých sme pripravení aktívne participovať a reprezentovať hlas živnostníkov,“ uviedla živnostenská komora.

Daňovo-odvodový systém je komplikovaný

Podľa SŽK je pri reforme potrebné rozlišovať medzi živnostníkmi, ktorí vykonávajú odbornú a remeselnú činnosť a tými, ktorí sa stali živnostníkmi najmä preto, lebo náklady na zamestnávanie sú vysoké a živnosť využívajú na príjem zo závislej činnosti.

Vláda podľa komory nevyužíva priestor v ozdravení verejných financií, optimalizácii a znižovaní výdavkov štátu, v ktorom je potenciál aj na znižovanie celkového daňového a odvodového zaťaženia.

Daňovo-odvodový systém na Slovensku je komplikovaný, s množstvom výnimiek, čo ho robí neprehľadným, upozornila hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová. „Podnikateľov a živnostníkov by mal motivovať k vytváraniu pracovných miest a k investíciám, čím by podporoval ekonomický rast a rozvoj spoločnosti,“ povedala pre agentúru SITA.

Práve v čase súčasnej koronakrízy treba podľa nej pristupovať k takýmto návrhom veľmi citlivo. Slovenská ekonomika sa podľa hovorkyne AZZZ potrebuje pozviechať. „Mnohí podnikatelia sa stále nespamätali z prvej, či druhej vlny koronakrízy, akékoľvek návrhy reforiem, ktoré namiesto toho, aby zlepšili podnikateľské prostredie, budú podnikanie sťažovať, budú vnímané rozhodne veľmi negatívne,“ upozornila.

Daňový mix žiadajú zachovať

Daňovo-odvodová reforma by mala byť podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) komplexná a udržateľná.

„Zároveň je pre nás dôležité, aby bol daňový mix zachovaný alebo, v lepšom prípade, znížený,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková. Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták verí, že zamestnávatelia budú oficiálne prizvaní do prípravy prípadnej budúcej reformy daňového či odvodového systému.

Únia miest Slovenska (ÚMS) očakáva, že pripravovaná daňovo-odvodová reforma bude stabilizovať dlh v pomere k vývoju hrubého domáceho produktu (HDP) a bude smerovať k vyrovnanému hospodáreniu štátu. ÚMS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa únie Daniela Piršelová. Primátori očakávajú najmä konkrétne návrhy riešenia záväzku vlády v oblasti dane z nehnuteľností.

Cieľom sú férové dane

Organizácia Via Iuris je plánovanou daňovo-odvodovou reformou ministerstva financií znepokojená. Pre občianske organizácie môže byť v niektorých prípadoch likvidačná. Uviedla to líderka občianskeho piliera organizácie Via Iuris Ivana Kohutková. Po novom by podľa plánovanej reformy mohli daň darovať organizáciám len fyzické osoby, pričom sadzba asignácie by sa znížila z 2 percent na 1, 5 percenta.

„Naše prekvapenie je o to väčšie, že len pred pár dňami sa vláda znovuprijatím programového vyhlásenia zaviazala k podpore a spolupráci s občianskou spoločnosťou, pričom tak zásadnú zmenu vo financovaní organizácií občianskeho sektora očividne pripravuje za zatvorenými dverami,“ napísala Kohútková.

Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov, pravdepodobne o dva. Podľa ministra financií Igora Matoviča Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Chce zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.

Tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy sú aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.