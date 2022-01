Peniaze už budete mať na účte za pár sekúnd. Okamžité prevody sa stávajú realitou aj na Slovensku

O okamžitých prevodoch z banky do banky do niekoľkých sekúnd bez ohľadu na inštitúciu sa už hovorí niekoľko rokov. Slováci museli na túto službu tzv. okamžitých, resp. instantných platieb stále čakať. Aktuálne od februára so službou u nás prichádzajú tri banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka.

Peniaze tak budú môcť klienti posielať okamžite z jedného účtu na konkurenčný, a to aj počas víkendov či v nočných hodinách. No aby instantné platby dávali klientom zmysel a boli užitočné, je dôležité, aby sa do nich zapojilo čo najviac bánk na Slovensku.

Okamžité platby nie sú v EÚ novinkou

Schéma okamžitých platieb je dobrovoľná. Rozšírenosť závisí od technických možností bánk vykonávať takéto platby a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie.

Cieľom Európskej platobnej rady, tvorcu schémy okamžitých platieb, je zabezpečiť cezhraničnú dosiahnuteľnosť bánk pre okamžité platby v eurách. V Európe nie sú okamžité platby novinkou. V susednom Česku takúto službu už dávno majú, avšak tam je situácia odlišná v tom, že krajina nie je súčasťou eurozóny a má svoju vlastnú domácu menu.

Okamžité platby budú poskytovať tri banky

Národná banka Slovenska odsúhlasila národný plán zavedenia okamžitých platieb na Slovensku ešte koncom roka 2019. Tento plán stanovil termín zavedenia okamžitých platieb na Slovensku na 1. februára 2022, pričom k 1. februáru 2021 sa naplnil predpoklad pre odštartovanie týchto platieb.

Predpokladom totiž bolo, že okamžité platby budú poskytovať minimálne traja poskytovatelia, a to sa aj stalo. Tri banky, teda Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka, potvrdili vtedy svoj záujem a centrálnej banke zaslali potrebné prehlásenie o pristúpení k národnému plánu.

Peniaze na účte za pár sekúnd

Aktuálne trvá prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Instantné platby však prinesú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze do pár sekúnd. No ako bolo už spomenuté, okamžité platby budú fungovať iba medzi bankami, ktoré sa rozhodli túto službu podporiť.

Je teda potrebné, aby službu mala banka odosielateľa a súčasne aj banka prijímateľa. V budúcnosti by sa mali pridať aj ďalšie banky, no o konkrétnych termínoch nechceli hovoriť.

Čo sa týka poplatkovej politiky za danú službu, ide o individuálne rozhodnutie každej banky. No klient bude mať vždy možnosť výberu, či chce využiť okamžitú platbu alebo štandardnú, ako doposiaľ.