SaS podľa Matoviča ďalej vydiera a blokuje prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, chce preto rokovať s opozíciou

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti stále nemá dohodu v koalícii. Ako v utorok povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO), strana SaS prijatie zákona naďalej blokuje. Ak v parlamente nebudú mať ústavnú väčšinu, budú sa snažiť rokovať aj s opozíciou.

Spor je pre daňovú brzdu

Poslanci parlamentu už trikrát presunuli rokovanie o tomto bode. Dôvodom sú nezhody v rámci zakomponovania daňovej brzdy do zákona. Cieľom strany SaS je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu. Teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.

Strana SaS na začlenení daňovej brzdy do ústavného zákona trvá, a to aspoň v základnej jednoduchej forme limitujúcej percentuálnu výšku celkového daňového zaťaženia voči HDP.

„Zatiaľ strana SaS naďalej vydiera a blokuje prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Mňa to mimoriadne mrzí, lebo práve takýto zákon by sme mali prijímať vtedy, keď máme ústavnú väčšinu. Aj do budúcna je to veľmi kľúčový zákon na to, aby sme udržali verejné financie zdravé,“ povedal Matovič.

„Nemožno blokovať niečo, čo je v programe vlády“

Koaličná zmluva však podľa neho hovorí, že nie je možné zablokovať niečo, čo je súčasťou programového vyhlásenia vlády. No ak napriek tomu nebudú mať ústavnú väčšinu, oslovia opozičných poslancov.

Parlament naposledy presunul tento návrh v polovici marca s tým, že zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá by sa mala začať 4. mája.

Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.