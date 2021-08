Slovákom chýba finančná rezerva. Namiesto šetrenia však peniaze často vyhadzujú

Bez dovolenky, kvalitných potravín a s dlhmi. Takto sa žilo v roku 2020 podľa údajov spoločnosti FinGo.sk približne 615-tisícom Slovákom, ktorí sa ocitli pod hranicou príjmovej chudoby. Teda ako jednotlivci zarobili menej než 435 eur mesačne.

Mnoho ďalších domácností sa síce do tejto kategórie nedostalo, no napriek tomu žilo od výplaty k výplate. Celkovo sa jednalo o približne 650-tisíc ľudí, ktorým síce chudoba nehrozila, ale nečakaná oprava práčky alebo pracovná neschopnosť by bola pre nich veľký problém.

Práve tejto skupine ľudí môže tretia vlna zhoršiť už tak náročnú finančnú situáciu a uvrhnúť ich do chudoby.

„Naše odhady hovoria o zhruba 20 až 50-tisíc ľuďoch, ktorí budú pociťovať aspoň tri z deviatich aspektov materiálnej deprivácie,“ povedala Lenka Buchláková, analytička spoločnosti FinGo. V praxi to znamená, že si v prípade potreby nebudú môcť dovoliť vymeniť auto, práčku, ale ani mobil či počítač.

Vyhodené peniaze

Mnohým domácnostiam totiž chýba finančná rezerva. Ako dôvod často uvádzajú, že nemajú z čoho šetriť, čo podľa štatistík nie je celkom pravda.

Značnú časť výdavkov domácností totiž tvoria impulzívne nákupy, ktoré potom skončia v lepšom prípade v skrini a horšou alternatívou je pre ne kôš.

„Až 40 % z toho, čo nakúpime, vyhodíme. Podliehame impulzívnym nákupom a nakupujeme aj to, čo nám netreba,“ upozornila Buchláková.

Priemerný Slovák tak na potravinách, ktoré si pôvodne kúpiť neplánoval, minul za rok 2020 približne 2 300 eur, pričom tieto potraviny často ani neskonzumoval.

Na druhom mieste boli podľa štatistických údajov Eurostatu elektronika, oblečenie a kozmetika. Na ich impulzívne nákupy putovalo v priemere približne 65 eur mesačne, čo ochudobnilo ročný rozpočet o 780 eur.

Dohromady tak priemerná slovenská rodina prišla minulý rok o viac ako 3 000 eur, ktoré mohli pomôcť pri výpadku príjmov kvôli pandémii alebo skončiť na sporiacom účte.

Schované možnosti

Šetriť pritom podľa odborníkov môžu aj takzvané nízkopríjmové domácnosti, ktoré nemajú takéto vysoké výdavky. Rozdiel urobí už 10 eur mesačne.