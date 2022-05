Strana Za ľudí navrhuje dať samosprávam pätinu všetkých daní, mali by byť stabilnejšie

Strana Za ľudí navrhuje zmeniť mix podielových daní. Samospráva by po novom nemala nárok len na výnos z dane z príjmov fyzických osôb, ale jej príjmy by tvorili 20 percent z výberu všetkých daní na Slovensku.

Na tlačovej besede to uviedol hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý. Vyššie územné celky, mestá a obce by tak podľa neho neboli odkázané len na výnos z dane z príjmov pracujúcich, ale mali by podiel na všetkých vybraných daniach. Týmto krokom by boli príjmy samospráv podľa Meravého výrazne stabilnejšie.

Mestá a obce by podľa návrhu najmenšej koaličnej strany dostávali 14 percent a župy 6 percent z celkovej sumy vybraných daní. Ak parlament schváli návrh na razantnejší nárast daňového bonusu na dieťa, samospráva by pri takomto mixe podielových daní podľa Meravého prišla o 100 miliónov eur, a nie o očakávaných 500 miliónov eur. „Prichádzame so systémovým riešením, ktoré bude fungovať dlhodobo,“ povedala podpredsedníčka strany Viera Leščáková.