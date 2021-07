Takmer polovica Slovákov počas pandémie nesiahla na svoje úspory, niektorí sa však obávajú zdražovania

Takmer polovica Slovákov počas pandémie vôbec nesiahala na svoje úspory. Dve tretiny ľudí ani nehodlajú z našetrených peňazí v najbližšej dobe výraznejšie utrácať. Čakajú, ako sa situácia vyvinie. Štyria z desiatich očakávajú zlepšenie svojej finančnej situácie.

Naopak, jej zhoršenia sa obáva 22 percent. Najväčšie obavy pritom majú zo zdražovania energií a rastu daní. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit, ktorý uskutočníla spoločnosť Stem/Mark začiatkom júna.

Rezervu má väčšina na bežnom účte

„Ako ukázal prieskum, 48 percent ľudí pre pandémiu nesiahlo na svoje ušetrené peniaze. Ak aj áno, väčšinou nešlo o príliš vysoké sumy. Dvaja z desiatich minuli z úspor do 400 eur, tretina do 800 eur,“ priblížil analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit. No našli sa podľa neho aj dve percentá takých, ktorí si ukrojili z našetrených peňazí viac ako 4 000 eur.

Finančné rezervy má drvivá väčšina Slovákov uložených na svojich bežných účtoch. Keď už museli siahať na svoje úspory, takmer polovica respondentov peniaze brala predovšetkým odtiaľ. Tridsaťdeväť percent ľudí míňalo aj z hotovosti, ktorú mali k dispozícii doma.

Viacerí využili odklad splátok

Zo sporiaceho účtu míňalo 29 % opýtaných. Predovšetkým mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov čerpali svoje úspory z hotovosti, ktorú mali uloženú doma, a to 51 % mladých.

Viacerí boli pre znížené príjmy nútení využiť aj odklad splátok. „Ľudia by si mali uvedomiť, že pôžička môže pomôcť iba v situácii, keď dokážu mesačne ušetriť na jej splátku. V neistej dobe je dobré si záväzok vo forme úveru dobre premyslieť a keď už, tak siahnuť po takom, ktorý napríklad ponúka flexibilné možnosti splácania, aby sa v prípade výpadku príjmu človek vedel danej situácii na nejaký čas prispôsobiť,“ radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov Home Credit.