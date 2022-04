Vojna na Ukrajine: V Boroďanke je situácia horšia ako v Buči, Heger sa stretne so Zelenským a EÚ schválila nové sankcie (online)

V ukrajinskom meste Boroďanka, ktoré okupovali ruské sily, začali s odpratávaním trosiek. Vo štvrtok v noci to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý uviedol, že je to tam „oveľa strašnejšie“ a je tam viac obetí, než v Buči, ďalšom okupovanom meste pri Kyjeve, kde po odchode ruských síl zostali pozabíjaní civilisti.

Vo svojom pravidelnom príhovore národu tiež povedal, že Rusi sa pripravujú šokovať svet rovnakým spôsobom a ukážu mŕtvoly v obliehanom meste Mariupoľ, pričom obvinia ukrajinských obrancov z ich zabitia.

Starosta Buče Anatolij Fedoruk medzičasom v ukrajinskej televízii povedal, že vyšetrovatelia našli najmenej tri miesta masového strieľania civilistov počas okupácie. O život podľa Fedoruka prišli stovky ľudí a vyšetrovatelia nachádzajú telá vo dvoroch, parkoch a námestiach.

Štáty Európskej únie (EÚ) vo štvrtok schválili nové sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine. Balík zahŕňa aj embargo na dovoz uhlia, ktoré má podľa francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ hodnotu 4 miliardy eur ročne. Je to po prvý raz, čo sa EÚ so sankciami za vojnu zamerala na lukratívny energetický sektor Ruska.

Do nového sankčného balíka patrí aj zmrazenie majetku niekoľkých ruských bánk, rozšírenie zákazu na vývoz zbraní na kontrakty pred rokom 2014, zákaz vstupu ruských lodí do európskych prístavov, ďalšie zákazy vývozu, ktoré majú dovedna hodnotu 10 miliárd eur, či zákazy dovozu v hodnote 5,5 miliardy eur. EÚ už pracuje na dodatočných sankciách, ktoré by mali zahŕňať aj import ropy.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa v piatok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

7:39 Ruského novinára oceneného Nobelovou cenou Dmitrija Muratova vo štvrtok napadli vo vlaku. Útočník na neho vylial červenú farbu a spôsobil mu podráždenie očí. Muratov sa pre projekt Novaya Gazeta Europe, ktorý vznikol po zastavení činnosti novín Novaja Gazeta v dôsledku vládneho tlaku v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, vyjadril, že útok sa stal vo vlaku smerujúcom z Moskvy do Samary a páchateľ pri ňom zakričal „Muratov, tu máš za našich chlapcov". Novaya Gazeta Europe na platforme Telegram zverejnila aj fotografie, na ktorých je Muratov obliaty červenou farbou aj zašpinené vlakové kupé.

Premiér Eduard Heger. Foto: archívne, SITA/AP.