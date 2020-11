Voľby by vyhral Hlas-SD, SaS stráca na OĽaNO dve percentá a v parlamente by boli aj progresívci

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, zvíťazila by strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 19,1 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 14 percent oslovených. Tretie miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 12,1 percenta účastníkov prieskumu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo, ktorý uskutočnili na vzorke 1 004 respondentov v dňoch 18. až 25. novembra.

Do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa v prieskume umiestnili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (9,6 percenta), Smer – sociálna demokracia (9,5 percenta), hnutie Sme rodina (6,1 percenta), Progresívne Slovensko (5,9 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (5,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostala koaličná strana Za ľudí so ziskom 4,1 percenta, Strana maďarskej komunity (3,3 percenta), Dobrá voľba (2,8 percenta), Vlasť (2,4 percenta), Slovenská národná strana (2,2 percenta), Most-Híd (2,1 percenta) a Spolu-občianska demokracia (1,0 percenta).