Voľby by vyhral Smer-SD pred ĽSNS, Sas, KDH a SNS sú nad hranicou zvoliteľnosti

Voľby do NR SR by s 18-timi percentami vyhrala strana Smer – sociálna demokracia, na druhom mieste by skončila strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s 12,8 percentami. Tretie miesto by obsadila strana Za ľudí s 10,8 percentnou podporou. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre reláciu Na telo televízie Markíza uskutočnila agentúra Focus od 15. do 22. januára na vzorke 1013 respondentov.

Do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili koalícia strán PS/Spolu (9,8%), hnutie OĽaNO (9%), hnutie Sme rodina (7,6%), KDH (5,7%), SaS (5,5%) a SNS (5,2%). Brány parlamentu by neprekročila vládna strana Most-Híd (4,4%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (4%), Dobrá voľba (4%) či strana Vlasť (2%).