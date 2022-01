Projekt výstavby priemyselného parku v Rimavskej Sobote by sa mohol podľa Sulíka posunúť ešte v januári

Projekt výstavby priemyselného parku v Rimavskej Sobote by sa mohol opäť posunúť už v januári tohto roka. Ako na tlačovej besede ozrejmil minister hospodárstva Richard Sulík, vtedy by totiž malo zasadnúť mestské zastupiteľstvo a zmeniť územný plán. Minister pritom podľa vlastných slov nepochybuje, že mesto Rimavská Sobota chce na svojom území priemyselný park.

Čo sa týka prípadných investorov, rezort hospodárstva už dávnejšie ohlásil možný príchod bavorskej spoločnosti Ziegler Group. Ten však narazil na nevôľu domácej konkurencie. Sulík uviedol, že Ziegler veľmi citlivo vníma obavy lokálnych píl a hľadá riešenia.

„Diskutujeme aj o tom, že by sa zamerali najmä na spracovanie reziva a nie na rezanie pňov. Je to otvorené, ale hýbe sa to dobrým smerom,“ zhodnotil. Zároveň potvrdil, že sú v rozhovoroch aj s ďalšími investormi.

Výstavbu parku odsúhlasila vláda ešte v januári minulého roka. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,843 mil. eur. Park by mal vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest.