Škoda Auto zastavila výrobu v Rusku, zápasí aj s nedostatkom dielcov z Ukrajiny

Česká automobilka Škoda Auto pre ruskú inváziu na Ukrajinu zastaví všetky aktivity v Rusku. Podľa vyhlásenia, ktoré firma zverejnila vo štvrtok, automobilka preruší výrobu v závodoch v mestách Kaluga a Nižný Novgorod, zastaví aj vývoz áut do krajiny.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. „Pozastavením obchodných aktivít v Rusku reaguje predstavenstvo koncernu Volkswagen na celkovú situáciu, ktorá je poznamenaná značnou neistotou a rozvratom,“ povedala hovorkyňa Škoda Auto Simona Havlíková.

„Koncern Volkswagen prijal správy o vojne na Ukrajine s veľkými obavami a zdesením. Naďalej dúfame v rýchle zastavenie vojenských akcií a v rýchly návrat k diplomacii,“ uviedla firma Škoda Auto. Podľa vyjadrenia automobilky zastaví aktivity v Rusku celý koncern Volkswagen, a to až do odvolania. Zastavený je aj vývoz áut celej skupiny Volkswagen do Ruska.

Ruský trh je jedným z najvýznamnejších trhov značky Škoda vo svete. V roku 2021 bolo Rusko pre automobilku druhým najväčším trhom. Škoda Auto tam predala 90 400 áut. Mladoboleslavská automobilka musí od tohto týždňa pre ruskú inváziu na Ukrajinu obmedziť výrobu. Zápasí s kritickým nedostatkom dielcov od niekoľkých dodávateľov na Ukrajine, čo má vplyv na niektoré modely.