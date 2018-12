Vražda novinára bola podľa Kollára jedným z najdôležitejších míľnikov tento rok

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Vražda novinára bola podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára jedným z najdôležitejších míľnikov tento rok. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, bola to najvypuklejšia vec, ktorá otriasla emóciami každého.

„Jasne nám ukázala, v akom stave je spoločnosť. Toto spôsobili predošlé vládne garnitúry, ktoré sa tu striedali, či už pravicové, alebo ľavicové. Systém štandardných politikov, ktorý vznikol v roku 1989, keď každý mal oligarchov. Všetci boli na jedno kopyto. Okrádali tento štát. Boli kauzy Gorila, alebo peniaze zarobené vlastnou hlavou. Vznikla dvojkoľajnosť, keď sa ľudia delili na našich a ostatných. Naši môžu všetko, ostatní nič. Jeden mohol ukradnúť stá miliónov, druhý nemohol ani vrece cementu. Jedného policajti pokutujú, druhému nesmú dať ani pokutu. Keď premiér býva v byte podvodníka, tak spoločnosť dospela do štádia, keď niektoré skupiny si mysleli, že si môžu dovoliť všetko, rozhodli sa spor s novinárom riešiť najhroznejšou možnosťou. Zobrali mu život,“ vyhlásil Kollár.

Desiatky tisíc ľudí v uliciach

Podľa predsedu hnutia vraždou vybublal tlakový hrniec a ten sa roztrhol. Verí, že táto hrozná smrť nebude zbytočná a ľudia sa zobudili. „Do ulíc vyšli desiatky tisíc ľudí, padla vláda. Veľa vecí sa zmenilo a mení,“ upozornil Kollár, podľa ktorého však po každej erupcii nastáva pokoj.

„Ale to neznamená, že sme v pokojných chvíľach a vodách. Čaká nás množstvo výziev. Obávam sa, že po rokoch ekonomického rastu príde jeho zastavenie. Obávam sa, že sme tesne pred očakávaním hospodárskej krízy. To môže negatívne pôsobiť na rodiny, Slovensko, eurozónu,“ konštatoval.

Vraždu Kuciaka nezneužili

Kollár vylučuje, že by jeho hnutie patrilo medzi tých, ktorí vraždu zneužili na politické ciele.

„Tí, ktorí potrebujú kritizovať opozíciu, povedia, že to opozícia zneužila. Opačná strana zas kričí, že to nevyužila. Iní zas, že to nemala robiť. Záleží, koho sa na to opýtate. My sme túto tému nezneužili. Neboli sme ochotní viesť sa na tejto vlne, pretože je to hyenizmus,“ vyhlásil Kollár s tým, že jeho hnutie na tom nesurfovalo.

O smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej sa verejnosť dozvedela v pondelok 26. februára. Kuciak pracoval pre portál Aktuality.sk, písal o prepojení talianskej mafie na slovenské vládne špičky.