Doležalovo ministerstvo má riešenie vysokého rastu cien materiálov, k stavbám pristúpi individuálne

Ministerstvo dopravy a výstavby už má návrhy konkrétnych riešení v súvislosti s vysokým rastom cien stavebných materiálov a ich vplyvom na rozostavané a plánované dopravné stavby.

Podľa ministra Andreja Doležala (nom. Sme rodina) budú o nich ešte diskutovať v piatok s Úradom pre verejné obstarávanie a následne usmernia spoločnosti v rámci svojho rezortu, ako majú v takých prípadoch postupovať.

Každý nárok musí byť dobre zdokumentovaný

„Netreba od toho čakať, že príde univerzálne riešenie na navyšovanie cien. Potrebujeme ku každej stavbe pristupovať individuálne. Každý nárok musí byť veľmi dobre zdokumentovaný, ale musíme mať niečo, čo sa volá referencia, o čo sa oprieme pri posudzovaní rastu cien,“ povedal vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal. Upozornil, že rast cien stavebných materiálov je bezprecedentný a spôsobili ho pandémia koronavírusu aj vojna na Ukrajine. Cena špecifických stavebných materiálov ako oceľ, železo, drevo a betóny podľa neho vyletela aj o 150 až 200 percent.

„Ideme zmeniť valorizačný vzorec tak, aby lepšie zohľadňoval rast cien konkrétnych komodít. To sa týka nových zmlúv,“ uviedol minister dopravy. Horšie je to podľa neho s už uzatvorenými zmluvami so zhotoviteľmi stavieb, pretože tieto zmluvy častokrát vylučujú akékoľvek navyšovanie ceny. Valorizačný vzorec, podotkol rezortný šéf, je súčasťou zmluvných podmienok, tie umožňujú zhotoviteľovi za istých okolností navyšovať zmluvnú cenu. Historicky bol jeden valorizačný vzorec, pričom ten sa opieral o valorizáciu celkovej ceny.

Ceny stúpli o štvrtinu

„Valorizačný vzorec pre budúce verejné obstarávania musíme pripraviť veľmi rýchlo. Máme už rozbehnuté verejné obstarávania, medzi inými na druhú etapu obchvatu Prešova na R4, kde by sme mali nový valorizačný vzorec pridať. A to preto, že sa nám môže stáť, že sa do tejto súťaže nikto neprihlási, lebo rast cien je tak dramatický, že zhotoviteľ si nevie naceniť v cene tak veľké nepredvídateľné riziko ako je budúci rast cien,“ dodal Doležal s tým, že valorizačný vzorec by ho mohol ochrániť pred rizikom rastu cien.

Ceny stavebných prác v marci 2022 oproti februáru vzrástli o 1 % a medziročne boli vyššie o 21,7 %. V priemere v prvom štvrťroku ceny stavebných prác v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 19 %, informoval Štatistický úrad SR. Ceny materiálov používaných v stavebníctve sa v marci oproti februáru zvýšili o 3,1 % a medziročne o 27,7 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov v odvetví stavebníctve podľa štatistikov medziročne vzrástli o 25,6 %.