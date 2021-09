Banskobystrický kraj spustil očkovanie aj na školách, žiakov i zamestnancov prišiel podporiť Gröhling (video)

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v aktivitách na zvýšenie zaočkovanosti a po výjazdoch do najmenej zaočkovaných obcí spustil aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v školách.

Ako župa informuje v tlačovej správe, prvou školu, kde BBSK začal s výjazdovým očkovaním zamestnancov, študentov a ich rodinných príslušníkov sa v piatok stalo Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Snahou kraja je zabrániť scenáru z druhej vlny pandémie, keď boli deti dlhé mesiace odkázané na dištančné vyučovanie. Očkovanie prišiel osobne podporiť aj minister školstva Branislav Gröhling.

Vakcínu dostali aj žiaci

Vakcínu priamo v priestoroch školskej klubovne dostala asi tridsiatka záujemcov, prevažne žiakov. Kraj postupne pôjde aj na ďalšie stredné školy, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti. „Sme vďační za tento nápad a budeme ho podporovať. Keď sa osvedčí, tak ho budeme prenášať aj do ostatných žúp,“ uviedol šéf rezortu školstva.

„Robíme všetko pre to, aby sme očkovali tam, kde je to naozaj potrebné. Minulý týždeň sme boli cielene v desiatke najmenej zaočkovaných obcí kraja a podarilo sa nám v nich zvýšiť zaočkovanosť priemerne o viac ako päť percent. Dnes začíname s výjazdovým očkovaním v stredných školách, ktoré boli počas druhej vlny pandémie medzi najviac postihnutými. Nechceme, aby sa zopakovala rovnaká situácia ako v minulom školskom roku, ktorého väčšinu strávili deti izolované od rovesníkov a pri vyučovaní na diaľku,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Niektoré školy nemali záujem

Podľa vicežupana sa doposiaľ na očkovanie v školách prihlásilo 481 záujemcov, z toho 409 žiakov, 15 zamestnancov a 57 rodinných príslušníkov.

„Na takmer všetkých stredných školách, ktoré zriaďuje BBSK, sme nejaký záujem o očkovanie zaznamenali. Boli však aj školy s nulovým záujmom – v okresoch na juhu kraja v princípe kopírujú celospoločenskú situáciu, ide však aj o niektoré školy v okresoch Banská Bystrica či Banská Štiavnica, ktoré majú väčšinu žiakov na internátoch,“ objasnil Lunter s tým, že mnohé školy požiadali o predĺženie termínu na prihlasovanie a kraj im vyšiel v ústrety.

Narastá počet tried v izolácii

So zhoršovaním pandemickej situácie v krajine súvisí aj postupne narastajúce množstvo tried, ktoré sa ocitli v izolácii. Jedenásť z 59 škôl, ktorých zriaďovateľom je banskobystrická župa, má už jednu či viac tried v karanténe. Podľa prieskumu BBSK 1 875 detí stále nemá na dištančné vyučovanie dostatočné technické vybavenie a problém s internetovým pripojením má 1 343 stredoškolákov.

„Najkritickejšia je situácia na školách v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca či Poltár. Tie zároveň patria k najmenej zaočkovaným okresom v rámci celého kraja či dokonca Slovenska,“ dodal podpredseda BBSK.