Testovanie piatakov sa presúva z novembra na máj, pribudnúť by mala aj novinka

Celoslovenské Testovania žiakov piateho ročníka základných škôl (Testovanie 5) presunie ministerstvo školstva z novembra na máj.

Ako povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre agentúru SITA, bol by rád, ak by to tak zostalo aj do budúcich rokov.

Podľa Sprievodcu školským rokom 2020/2021 sa testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl bude konať v stredu 19. mája 2021. V školskom roku 2019/2020 testovali piatakov 20. novembra 2019.

Žiaci vyplnia testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry či maďarského jazyka a literatúry. Ďalšie informácie o testovaní má zverejniť Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v septembri.

Dôvody presunu Testovania 5

Presunúť Testovania 5, ktoré sa pravidelne konalo v prvom polroku, chcú podľa Gröhlinga do druhého polroka z dvoch dôvodov.

„Jedna vec je, že nemôžeme v novembri robiť overovanie vedomostí, pretože je to nezmysel po tomto období (pandémie, pozn. SITA). Druhá vec je, že ten novembrový termín pre mňa nebol dobre zadaný pre to, že sa overujú vedomosti za pár mesiacov z predchádzajúceho roku,“ priblížil minister. Vysvetlil, že v septembri a októbri sa žiaci „iba“ predpripravovali na toto testovanie.

Snaha zistiť názory študentov

Obsah testovania piatakov a deviatakov by sa meniť nemal. Ako uviedol Gröhling, systém monitoru je priamo úmerný obsahu vzdelávania a študentom sa nemôžu klásť otázky k niečomu inému, ako sa v daných rokoch učili.

Poznamenal však, že by bol rád, ak by súčasťou testov boli od budúceho školského roka aj otázky na rôzne témy a problémy spoločnosti.

Prostredníctvom testov chcú získať názory študentov na extrémizmus, kvalitu školy, vzdelávania či učebníc. Ministerstvo tieto informácie nemá, aj keď ako podotkol minister, má na ich získavanie nástroje.

„V rámci testovania 5 alebo 9 bude napríklad desať otázok, ktoré budú pocitové alebo názorové. Keď vyplnia ten základ, budú sa vedieť k tomu vrátiť a vyplniť ďalších desať otázok, čo si myslia o škole, o učebniciach, o extrémizme a o ostatných témach, ktoré my by sme ako ministerstvo potrebovali vedieť aj zo strany žiakov a učiteľov, aby sme vedeli nastavovať školskú politiku,“ priblížil.