Do Žiackeho poradného výboru sa prihlásilo vyše 250 detí, zapájať sa budú môcť aj do pripravovaných zmien

Do Žiackeho poradného výboru, kde môžu aktívni žiaci prichádzať s návrhmi na zlepšenie vzdelávania, sa prihlásilo 256 žiakov zo základných a stredných škôl. Pre agentúru SITA to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prihlášky vyhodnocujú

Dodal, že Štátny pedagogický ústav ešte vyhodnocuje počet prihlásených detí. Prihlásení žiaci sa o prijatí do výboru dozvedia najneskôr v auguste 2021. Počas júla sa prihlášky vyhodnotia cez regionálne výberové konania a následne cez výberové konanie na celoštátnej úrovni.

Do Žiackeho poradného výboru sa mohli študenti od šiesteho ročníka základných škôl až po posledný ročník strednej školy hlásiť do konca júna. Úspešní kandidáti by mali vo výbore zotrvať dva roky.

Prichádzajú zmeny

Výbor predstavuje jeden z pilierov v zmenách v učive a v spôsoboch vzdelávania, na ktorých pracuje ministerstvo spolu so Štátnym pedagogickým ústavom. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) 28. júna priblížil, že Žiacky poradný výbor umožňuje žiakom zapojiť sa do zmien a konzultovať ich.

„Chceme, aby zmeny vo vzdelávaní viedli nielen učitelia a odborníci, ale aby sa v nich zohľadnili aj skúsenosti žiakov a mladých ľudí. Vyzývam preto žiakov, aby využili možnosť prispieť k zmenám v školstve a zapojili sa do Žiackeho poradného výboru,“ povedal.