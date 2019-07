Dôležité je podľa Ravasza dostať každé dieťa do škôlky, samosprávy ich vybudujú prevažne z eurofondov

Dôležité je, aby sme dostali každé dieťa do škôlky, pracujeme na ďalších podporných opatreniach, uviedol na splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú predškolskú prípravu pre každé päťročné dieťa.

„Je to celoslovenská téma, niečo, čo potrebujú všetky deti na celom Slovensku, niečo, čo potrebujú rodiny, ktoré žijú v dedinách v okolí veľkých miest. niečo, čo potrebujú marginalizované rómske komunity. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli dostať každé dieťa do škôlky. Na Slovensku sme v tom mali dlh,“ povedal Ravasz, ktorý toto opatrenie navrhoval od svojho nástupu do funkcie splnomocnenca.

Nultý ročník sa má odstrániť

Opatrenia týkajúce sa povinných škôlok nadobudnú účinnosť 1. januára 2021, čím vytvorili čas na implementáciu. Podľa jeho slov je potrebné vytvoriť najviac osemtisíc nových miest v škôlkach. „Je to maximálne číslo, ak nechceme vytlačiť mladšie deti zo škôlky,“ dodal.

Ravasz podotkol, že postupne chcú zo systému odstrániť nultý ročník. „V školskom roku 2022-2023 zmiznú nulté ročníky zo systému,“ uviedol. „Rodičia, ktorí preferujú domácu výchovu, nemáme s tým problém, ale rodič potrebuje maturitu. Postarali sme sa, aby nevypadli súkromné škôlky, alternatívne formy, ktoré vyzerajú inak ako štandardné materské školy,“ dodal.

Ďalšie podporné opatrenia

Schválenie novely zákona splnomocnenec považuje za „odrazový mostík“. Úrad splnomocnenca už pracuje na ďalších podporných opatreniach, ktoré pomôžu, aby sa povinná predškolská príprava úspešne uplatnila aj v praxi.

„Budujeme nové škôlky, rekonštruujeme staré. Pracujeme aj na tom, aby sme v škôlkach mali dostatok učiteľov a asistentov. Zamerali sme sa aj na prácu s rómskymi rodičmi,“ uviedol s tým, že pracujú na tom, aby rómske mamičky pôsobili v škôlkach ako pomocná pracovná sila.

Ravasz priblížil, že samosprávy vybudujú nové kapacity prevažne z eurofondov, z ktorých bolo vyčlenených 130 miliónov eur. Poslanec NR SR za Most-Híd Ladislav Balódi zdôraznil, že zákon je investícia do budúcna. „Týmto zákonom deti zo sociálne slabších rodín dostávajú možnosť na tú istú štartovaciu čiaru ako ostatné deti,“ uviedol.