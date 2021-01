Externá časť maturity sa ruší, minister Gröhling zverejnil tiež informácie k Testovaniu 5 a 9 aj prijímačkám (video)

aktualizované 4. januára 18:30

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti priblížil informácie k maturitám, k Testovanie 5 a 9 aj prijímacím pohovorom.

Maturitné skúšky

Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ruší. „Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021,“ uviedol Gröhling s tým, že termín upresnia do 31. marca.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021 a v prípade potreby môže prebiehať dva týždne. „Touto cestou zároveň aj vyzývam školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase učivo a začlenili ho do maturitnej skúšky v zúženom rozsahu,“ napísal minister.

Testovanie 5 a Testovanie 9

Aby sme sa podľa Gröhlinga vyhli „naháňaniu známok“, termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca 2021. „Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku,“ priblížil.

Ruší sa tiež Testovanie 5 a Testovanie 9 sa uskutoční 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

„Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021,“ informoval Gröhling.